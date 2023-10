Do sedaj smo za vstop na trg pripravili že 52 podjetniških ekip, na prodajnih policah projekta Štartaj Slovenija še vedno lahko najdete kar 38 tistih, ki so od začetka projekta razvili že več kot 200 izdelkov. Letos se bodo tem izjemnim podjetniškim ekipam pridružili še slovenski kmetje z vseh koncev Slovenije.

Spet smo nazaj, letos v novi preobleki – projekt Štartaj Slovenija se seli na podeželje. S partnerjema, podjetjem SPAR in komunikacijsko skupino Formitas, že vrsto let podpiramo slovensko podeželje in pridelovalce. Letos smo povabili uspešne kmete, ki bodo s svojimi izdelki še dodatno obogatili že tako raznoliko ponudbo trgovin INTERSPAR.

Chiko je izdelek iz ekološke fermentirane čičerike v obliki bloka. Unikaten izdelek iz čičerike je fermentiran z mlečnokislinskimi bakterijami. Poleg glavne sestavine so čičerikinemu bloku dodani še konopljina semena in ekstra deviško oljčno olje. Izbirate lahko med tremi različnimi okusi: klasik, dimljena paprika ter rožmarin in poper. Čičerikin blok Chiko je primeren za vse, ki želijo postopoma preiti na rastlinsko prehranjevanje. Surovega lahko nadrobite kot dodatek poletni solati ali ga popečenega dodate kot prilogo nedeljskemu kosilu.

Sirni namazi so naravni namazi, ki prihajajo naravnost s slovenske ekološke kmetije Kukenberger, kjer domuje blagovna znamka Ekosirarna. Izdelani so izključno iz naravnih sestavin, izbirate pa lahko med štirimi okusi ekoloških namazov: navadnim, papriko, drobnjakom in bučo.

Emini medenjaki so primerni za vse ljubitelje naravnih lectarskih izdelkov, privoščijo pa si jih lahko tudi alergiki na mleko in jajca. So ročno narejeni iz sestavin izključno slovenskega porekla.

Emini medenjaki so stoodstotno naravni medenjaki. Izdelani so iz slovenskega medu čebelarske kmetije Šolar, ki se nahaja v neokrnjeni savinjski naravi. Medenjaki so izdelani po recepturi, stari več kot 100 let, imajo devet priznanj iz ocenjevanja kmečkih dobrot ter certifikat Domače obrti.

Spirulina je namenjena vsem, ki si želijo izboljšati počutje in kakovost življenja. Zagotavlja preprost in hiter vnos vitamina B6 in železa. Uživajo jo lahko vsi, od otrok do starejših ljudi, tudi nosečnice.

Naravne slamice družinske kmetije Leber Vračko so najprijaznejša zamenjava za plastične slamice. So ročno izdelane iz stebla tritikale, križanca med pšenico in ržjo, ki je pridelana na njihovih poljih v okolici Kungote. Po uporabi lahko slamice preprosto odvržete v biološke odpadke ali na kompost. Ker so slamice naravne in ročno izdelane, se lahko dolžina in širina slamic razlikujeta.

Spoof so slastni prigrizki iz svinjske kože. Svinjsko kožo, ki je bila do zdaj v pridelavi hrane vedno zavržena, je Tomaž Cimerman s kmetije Cimerman izkoristil in iz nje ustvaril slasten izdelek. Izbirate lahko med dvema različnima okusoma: klasik in pikant. Prigrizek je pripravljen iz samo dveh sestavin: svinjske kože in soli. Je brez glutena, brez laktoze in konzervansov.

Slastni prigrizki so namenjeni vsem, ki obožujejo kakovostne in hrustljave izdelke iz svinjske kožice. Z izdelkom želijo zmanjšati problematiko zavržene hrane in so zato svinjsko kožo, ki se načeloma zavrže, spremenili v slasten prigrizek. Spoof je nepogrešljiv prigrizek na zabavah in piknikih, lahko pa je dober sopotnik na izletih in potovanjih.

POLJKA, črna soja v zrnju, sušene testenine, jajčne sušene testenine