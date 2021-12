Prva diskvalifikacija v Baru: Šov bo morala zapustiti Ivana

Odnosi v resničnostnem šovu Bar se iz dneva v dan bolj zapletajo in prišlo je že do prvega udara. V sporu, ki je privedel do fizičnega obračuna se je znašla Ivana in zaradi tega plačala najvišjo kazen.

Tretjo oddajo resničnostnega šova Bar, ki ga lahko spremljate na VOYO, je zaznamoval prvi večji vrhunec. V kratkem, a očitno intenzivnem druženju je med tekmovalci namreč prišlo do spora in celo fizičnega obračuna. In kdo se je znašel v središču? 36-letna Ivana Vranić Rudnić. icon-expand Ivana Vranić Rudić FOTO: VOYO Rudnić, ki je že od samega začetka zaradi svojega obnašanja v središču pozornosti, se je ob provokacijah tako razburila, da je prekršila pogodbo in fizično obračunala z nasprotnikom. Kdo je zaradi potiskanja letel čez mizo lahko že preverite na VOYO. PREBERI ŠE Bar: Ivan in Sofija skočila med rjuhe, Ivana zagledana v menedžerja Vnetemu spor, ki so ga skušali prekiniti preostali tekmovalci, je epilog ponudila voditeljica Jelena Nikolić, ki je Ivani pojasnila, da fizičnega nasilja v šovu ne tolerirajo ter ji naročila, naj spakira svoje stvari in zapusti šov. Odziv diskvalificirane tekmovalke lahko preverite na VOYO.