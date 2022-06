Prva dva dela druge sezone Za hribom na VOYO že 16. junija

Za devetimi gorami in devetimi vodami obstaja domišljiska vasica Za hribom, ali kot ji pravijo poznavalci – dolenjski St. Moritz. Simpatični prebivalci, ki jim kraljuje ambiciozni župan Karl Zabašnik v podobi Jerneja Kuntnerja , se vračajo ter obljubljajo še več smeha in zapletov.

Vračajo se vsi liki, ki smo jih že vzljubili

V idilični vasici Za hribom nikakor ne sme manjkati tradicionalna Golažijada, pred županom pa je letos tudi organizacija zahtevne kolesarske dirke. Kako bo ambiciozen župan krmaril med svojo strastjo do ribolova in zahtevnimi županskimi posli? In ali bo lahko preprečil združitev z bližnjo rivalsko občino? Pri tem lahko seveda računa na pomoč svojega nečaka Lacija (Gašper Markun) in podžupanje Erike (Karin Komljanec), ki ima pod kontrolo vse štiri vogale občine. Morda ji bo to sezono uspelo prepričati tudi lokalnega frajerja Đura (Robert Korošec), da jo končno postavi na prvo mesto?