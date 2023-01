Prva fotografija igralke Marise Abela kot Amy Winehouse.

Izšla je prva fotografija biografskega filma o Amy Winehouse Back to Black, ki je naslovljen po pevkini glasbeni uspešnici. Na njej lahko vidimo britansko igralko Mariso Abela, ki je stopila v čevlje britanske ikone.

Glasbena drama nastaja pod režisersko taktirko Sam Taylor-Johnson, ki najbolj znana po režiji filma Petdeset odtenkov sive in drami Nowhere Boy – Zgodba o Johnu Lennonu. Filmski studio napoveduje, da bo biografija prikazala Amyjina pestra leta življenja v Londonu in njeno zahtevno pot do slave.

Marisa Abela, ki bo upodobila pokojno britansko zvezdnico, je najbolj znana po vlogi privilegirane, a težavne Yasmin Kara-Hanani v seriji Naložbe. Med drugim je igrala še v televizijski seriji COBRA, kriminalnem trilerju Rogue Agent in v drami She Is Love.