Prva fotografija lepe Eize iz novega filma Hitri in drzni

Igralec in nekdanji rokoborecDwayne Johnson, znan tudi kotThe Rock, se je oboževalcem oglasil na Instagramu, kjer je zapisal, da so končali s snemanjem prihajajočega, devetega dela filmaHitri in drzni z naslovom Hobbs and Shaw v Londonu in da se zdaj ekipa seli na Havaje.A še prej si zvezdnik vzel čas za počitek in družino, s katero bo preživel prihajajoče božične praznike.

Zvezdnik je z oboževalci delil tudi novo fotografijo s snemanja, na kateri pozira z igralsko kolegico Eizo Gonzalez. 46-letnik ji je med drugim zaželel dobrodošlico ob vstopu v eno najuspešnejših in dobičkonosnih franšiz Hitri in drzniter razkril, da se bo njen lik imenoval Madam M. Eiza na fotografiji nosi črne hlače in zgornji del pa je čipkasti. Piko na i njenemu videza pa je dodala rdeča šminka za ustnice.

Film bo v kinematografe bo prišel poleti 2019. V njem pa bodo zaigrali tudi Idris Elba, Jason Statham in Vanessa Kirby. Režijo je prevzel David Leitch.