Prva fotografija Margot Robbie v čevljih legendarne Barbie

V filmu, ki bo v kinematografe prišel šele prihodnje leto, bo poleg Robbiejeve kot Ken zaigral Ryan Gosling, na platnu pa se bodo pojavili tudi Emma Mackey, Will Ferrell, America Ferrera, Kate McKinnon in Michael Cera. Na režijski stolček bo sedla neodvisna filmska ustvarjalka Greta Gerwig, ki je pred tem režirala komično dramo Lady Bird in romantično dramo Little Women.

Robbiejeva je o nastajanju filma spregovorila že za britanski Vogue in dejala, da bo ta gledalce presenetil. "Ljudje na splošno slišijo 'Barbie' in si mislijo: 'Vem, o čem bo ta film', nato pa slišijo, da Greta Gerwig piše scenarij in režira film, in si rečejo: 'Oh, no, morda pa ne ..." je dejala Margot in dodala, da bo vloga kompleksnejša, kot si lahko predstavljamo.