Prva fotografija Ryana Goslinga kot filmskega Kena

Ryan Gosling bo v novem filmu o lutki Barbie upodobil Kena. Zdaj je izšla prva uradna fotografija, ki kaže na izjemno podobnost igralca z najpomembnejšim moškim iz življenja priljubljene Barbike. Podjetje Warner Bros., ki stoji za produkcijo filma, je tako izdalo prvi promocijski material, ki vključuje tudi moško vlogo v filmu, Goslingova podoba v rožnatih oblačilih in s platinastimi lasmi pa je hitro zaokrožila po spletu.

V filmu bo zaigral ob Margot Robbie, ki bo upodobila Barbie, fotografije, kako bo na velikih platnih videti Barbie, pa so v javnost prišle že ob koncu aprila. Film, ki trenutno nastaja, bo gostil tudi druga znana imena, med katerimi so America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae in Michael Cera.