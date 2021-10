Prva fotografija Timothéeja Chalameta kot Willyja Wonka

25-letnik je zdaj svojim sledilcem in oboževalcem na družbenih omrežjih dal vpogled, kako bo njegov novi lik videti v prihajajočem filmu. Zvezdnik je objavil fotografijo iz zakulisja, na kateri stoji ob kameri, na sebi pa nosi šal, rdeč žametni plašč in znameniti klobuk.

Timothée Chalamet sledi stopinjam Gena Wilderja in Johnnyja Deppa , ki sta čudaškega Wonko upodobila v letih 1971 in 2005. Timothée bo namreč v predzgodbi z naslovom Wonka zaigral mlajšo različico priljubljenega lika Willyja Wonka.

Namesto nenavadnega vijoličastega plašča in prevelikega metuljčka, ki ga lik Wonka nosi v filmu iz leta 1971 Willy Wonka in tovarna čokolade, se zdi, da se Chalametov kostum bolj približuje estetiki, ki je bila določena v filmu Tima Burtona iz leta 2005 Čarli in tovarna čokolade – kar je primerno, saj naj bi film Wonka služil kot predzgodba in ponovni zagon iste franšize v okviru produkcijske hiše Warner Bros. Novi kostum se zdi nekoliko manj nenavaden od predhodnih, saj lik Wonka vidimo v bolj zemeljskih in ne tako zelo vpadljivih, kričečih barvah.