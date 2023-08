Prva izbira za vlogo Barbie je bila Gal Gadot

Gal je sedaj za revijo Flaunt dejala, da jo je ganilo dejstvo, da jo je Margot želela kot zvezdo filma Barbie. "Margot obožujem, je ena tistih žensk, ki jih želiš imeti za prijateljice. Je tako smešna, topla, zabavna in pametna ter več kot očitno zelo nadarjena," je pohvalila igralsko kolegico, nato pa se odzvala na njeno izjavo, da jo je umestila na vrh seznama za vlogo Barbie. "Z njo bi z veseljem delala kar koli in njeni komentarji so se me zelo dotaknili. Ogrela mi je srce z vsem, kar je povedala o meni. Zelo sem navdušena za vse njih in navdušena sem nad Barbie."

Čeprav Gadotova ni mogla igrati v težko pričakovani komediji, so jo imeli kot primer, kakšne igralce si želijo imeti v filmu. "Gal Gadot ima Barbie energijo. Ker je tako neverjetno lepa, a je zaradi tega ne sovražiš, ker je resnično iskrena in navdušeno prijazna, da je skoraj noro," je za ameriško revijo dejala Robbiejeva.