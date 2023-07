Prva noč pri kmetih: med Hrvojevimi dekleti prišlo do spora

Kmetje so svoje kandidatke pripeljali k sebi domov, jih razporedili po sobah, kjer naj bi spale, in se nato družili. Vzdušje po domovih je bilo različno. Nekatera dekleta se med sabo namreč dobro razumejo, pri drugih pa je že prišlo do manjših nesoglasij. Pri Hrvoju se je vnel prav manjši prepir med Dragano in Marino, ki nikakor nista želeli spati v isti sobi.

Kmetje so izbrane kandidate pripeljali na svoje kmetije in jim razkazali sobe oziroma prostore, v katerih bodo spale. Pri Zvonku ni bilo težav. Irena, Brankica in Ljiljana so dobile vsaka svojo sobo ter trde vzmetnice. "Ne glede na to, kakšna hiša je, če je to šotor na koncu sveta, to nima nobene zveze z ljubeznijo. Ljubezen je strast in poželenje, vse tisto, česar človek ne more kupiti, lahko pa občuti," je komentirala Irena. Brankica je vzela prvo sobo, v kateri naj bi sicer spal Zvonko."Lahko bi popustila," je komentirala Irena, čeprav je bila nad svojo sobo navdušena.

icon-expand Po ogledu sob je Zvonko nazdravil z damami na vrtu. FOTO: POP TV

Po ogledu sob je Zvonko dame povabil na vrt, kjer so nazdravili. Ob pitju vina je od Irene prejel tudi darilo, mazilno olje. Od Branke je prejel dišečo blazino, nato pa še poljubček na čelo od Ljiljane. Nato se je opogumila še Branka in ga poljubila na vrat. "V mojem telesu se je prebudila vsaka celica," je bil vesel Zvonko. Pri Hrvoju je bila situacija nekoliko drugačna. Vse tri kandidatke je nameraval namestiti v eno sobo, a se Dragana, Marina in Suzana ne razumejo najbolje, zato Marina ni hotela spati v isti sobi kot ostali dve dami. Hrvoje je v sobi pripravil eno večjo in eno manjšo posteljo, Marina pa bi morala spati na manjši. "Moram poudariti, da me Suzana zaradi svoje nervozne energije na žalost zelo živcira," je bila jasna Marina. "Ali res vse tri spimo v isti sobi?" je nato dodala in protestirala. Na koncu se je vmešala Dragana, ki je povedala, da tudi one ne želi spati z njo v sobi.

icon-expand Navdušenja na kmetiji ni bilo pri Hrvoju, ki je vse tri kandidatke nameraval namestiti v eno sobo. FOTO: POP TV

Na srečo na kmetiji pri Dragoljubu ni bilo neprijetnega vzdušja. Jasminka, Ljiljana in Silvana so bile z njegovim sprejemom zadovoljne, vse skupaj pa je močno presenetila Silvana, ki je damam podelila spominske pokale. Oblikovala jih je kot spomin nanjo ob Ljiljaninem nedavnem rojstnem dnevu. "Me tri se odlično razumemo. Nobena nobeni ne teži, da ne sme biti, kakršna je," je komentirala Ljiljana. "Zelo me je presenetilo Silvanino darilo," je dodala. Potem ko je Ljiljana dobila posebno sobo, je kmalu dobila še posebno darilo – za nedavni rojstni dan je od Dragoljuba dobila knjigo. Nad darilom ni bila navdušena. "Dragoljub je preveč mislil na vse in vsem hoče ustreči," je zaključila Jasminka.

icon-expand Jasminka, Ljiljana in Silvana so bile z njegovim sprejemom zadovoljne. FOTO: POP TV

Na predvečer prve skupne noči na kmetiji je Siniša za dekleta pripravil večerjo ob kozarčku vina. Vesna, Martina in Paulina so se malo sprostile, in pokomentirale dobrodošlico, ki jo je za njih pripravil njihov kmet. Medtem ko je bilo pri Paulini vse solidno, je bila Vesna nad samim sprejemom nekoliko razočarana. Še bolj pa je bila Paulina razočarana nad njegovim obnašanjem, zato se mu je začela posmehovati. "Martina je bila tiho, ker je bila tudi ona v igri," je dodala Paulina. Na koncu sta se pobotala in Paulina je bila ponovno čisto navdušena nad Sinišo. Kmet je eno sobo dodelil Paulini in Vesni, Martini pa drugo spalnico. Nato je pojasnil, da je Vesno in Paulino združil, ker sta si bližje po letih in imata svoje teme. "Ne mislim, da bo ponoči prišel k meni, ker mi je dal samostojno sobo," je komentirala Martina.

icon-expand Na predvečer prve skupne noči na kmetiji je Siniša z dekleti sedel k obroku. FOTO: POP TV

Istrska idila pri Ivanu se je začela z navdušenjem deklet nad čudovitimi sobami, ki jim jih je pripravil. Ivan je dekletom podaril tudi posebna darila. Gabrijela je izrazila željo, da bi delila sobo z Dono, s katero sta se zbližalI, Ivan pa je imel, kot kaže, drugačen načrt. Njej je dodelil svojo spalnico, saj je izrazila željo, da bi rada spala sama."To morda ni bilo pošteno od Ivana, moral bi nas vprašati," je bila nekoliko užaljena Vanja. A Ivan se ni obremenjeval, Doni je izročil posebno majico in roza vrtnico, presrečen, da ji je bilo presenečenje in njegova skrb všeč. "Zelo pomembno mi je, da je Dona srečna na moji kmetiji," je zaključil Ivan.

icon-expand Istrska idila pri Ivanu se je začela z občudovanjem deklet nad čudovitimi sobami. FOTO: POP TV

Med pripravami na druženje in spoznavanje Ivanovih prijateljev je Dona Gabrijelo naličila, pokomentirali pa sta tudi Vanjo, ki malce izstopa med njimi. Gabriela in Dona sta že postali prijateljici, Ivan pa je priznal, da Gabrijela res ni njegov tip. Milko je na svojem domu gostil Mando, Jasno in Ano. Jasna je dobila prvo sobo in se razveselila tradicionalne okrasitve. "Milko je velik kavalir," je zaključila. Manda je delovala živčno, a Milko jo je pomiril, da ni potrebe po tem, in jo odpeljal do njene sobe. Nato jim je razkazal celo hišo. Ana je izrazila navdušenje nad ureditvijo, dame pa so nato komentirale svoje spalnice. Ana in Manda si delita sobo zgoraj, Jasna in Milko pa v pritličju.

icon-expand Milko je na svojem domu gostil Mando, Jasno in Ano. FOTO: POP TV