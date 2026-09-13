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Prva zlata rola za Gajin svet 3: Izjemno priznanje celotni ekipi

Ljubljana, 13. 09. 2026 15.52 pred 29 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Prva zlata rola za Gajin svet 3: izjemno priznanje celotni ekipi

Gajin svet 3 nadaljuje svoj zmagoviti pohod po slovenskih kinematografih. Mladinski film z Umo Štader in Jurijem Zrnecem v glavnih vlogah si je prvo zlato rolo prislužil v neverjetnih 12 dneh, kar pomeni, da si je film v tem času ogledalo že več kot 25 tisoč ljudi.

Film Gajin svet 3, tretji del priljubljene trilogije, si je v slovenskih kinematografih v samo 12 dneh ogledalo 25.000 gledalcev. S tem si je film prislužil prvo zlato rolo. Zlata rola je prestižno slovensko filmsko priznanje, ki ga od leta 2001 podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev in temelji na gledanosti in obisku slovenskih filmov v kinodvoranah. Podelitve se je udeležila razširjena filmska ekipa z Umo Štader in Jurijem Zrnecem na čelu.

Uma Štader in Jurij Zrnec
Uma Štader in Jurij Zrnec
FOTO: Bobo

Filmska ekipa filma Gajin svet 3 je do zdaj obiskala in se predstavila na premiernih projekcijah po vsej Sloveniji: v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Domžalah, Radovljici, Izoli in Kopru. Po vsaki projekciji je dvorano zapustilo navdušeno in nasmejano občinstvo, prav tako filmska ekipa, ki je bila ganjena zaradi vseh čestitk in spodbudnih besed mladih in starejših gledalcev.

"Filme ustvarjam najprej za občinstvo, zato prva zlata rola v samo 12 dneh pomeni izjemno priznanje celotni ekipi. In zato si želimo proslaviti prvo zlato rolo prav z vami, ki ste nam z vašimi aplavzi, vzkliki, čestitkami, predvsem pa z vašimi nasmehi namenili najlepšo nagrado. Hvala, hvala, hvala," je povedal režiser Peter Bratuša.

Filmska ekipa je po premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom.
Filmska ekipa je po premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom.
FOTO: Sandi Fišer

O zgodbi

V tretjem delu spremljamo 16-letno Gajo, ki vstopa v novo življenjsko obdobje – začetek srednje šole, prve ljubezni in prva razočaranja. Njen vsakdan pa se popolnoma spremeni, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo, zdravnico na misiji, ki se z organizacijo Zdravniki brez meja nahaja na vojnem območju. Gaja se ne sprijazni s svojo nemočjo, zato pogumno prevzame pobudo in se poda na nevarno reševalno misijo, kjer mora združiti moči z nepričakovanim zaveznikom – kriminalcem Alexom.

Film je poln akcije, humorja in čustev, hkrati pa odpira pomembne teme, kot so medvrstniško nasilje, razumevanje družinskih odnosov po ločitvi, moč prijateljstva ter pomen miru in sočutja v času konfliktov. Gaja z odločnostjo in empatijo dokazuje, da lahko pogum in zaupanje premagata še tako težke preizkušnje.

Filmska ekipa je po premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom.
Filmska ekipa je po premierah po Sloveniji navduševala in se družila z občinstvom.
FOTO: mediaspeed

V vlogi Gaje se vrača Uma Štader, njenega očeta je ponovno upodobil Sebastian Cavazza, v vlogi Alexa nastopa Jurij Zrnec, Gajino učiteljico saksofona in očetovo novo partnerko zopet igra Ajda Smrekar, v vlogi višjega inšpektorja Haceta pa ponovno vidimo Lotosa Vincenca Šparovca. Filmski ekipi so se med drugimi na novo pridružili Iva Krajnc Bagola, Vesna Kuzmič, Uroš Smolej, Mina Švajger, Filip Žunić, Svit Šturbej in Brina Rakun ter Goran Navojec in Rade Radolović.

Gajin svet 3 zlata rola

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