Prva zlata rola za Gajin svet

Filmsko nagrado, ki jo najbolj gledanim slovenskim filmom podeljujejo od leta 2001, je režiser filma Peter Bratušaprejel od direktorice filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursule Spruk ter predstavnika Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, režiserja Luke Marčetiča, torej obeh organizacij, ki nagrado podeljujeta.

"Zlata rola je za nas veliko priznanje, sploh ker gre v resnici za nagrado občinstva, ki mu je film v prvi vrsti namenjen. 25.000 gledalcev v dobrih dveh tednih je najlepša potrditev, kar si jo lahko zaželimo. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki so si Gajin svet že ogledali in o njem razširili dober glas. Iskrena hvala tudi tistim, ki so sodelovali pri nastajanju filma – filmskim ustvarjalcem in igralcem, pa tudi staršem mlajšega dela ekipe. Za uspeh filma in nagrado je zaslužen prav vsak od njih. Zagotovo je to lepa popotnica za naprej, verjamem, da bo Gajin svet v kino privabil še veliko ljudi," je ob podelitvi povedal Bratuša.

"V Koloseju smo veseli vsakega filma, ki je rezultat slovenske filmske ustvarjalnosti. V zadnjih letih smo priča pravemu razcvetu mladinskih filmov, za katere vemo, da so zahteven žanr, saj so mladi in otroci tudi zelo kritično občinstvo. Zlata rola, ki smo jo romantični komediji Gajin svet podelili danes, je dokaz, da smo Slovenci dobili še en kvaliteten mladinski film oziroma romantično komedijo, ki bo, o tem sem prepričana, v naslednjih tednih navdušila še mnogo gledalcev," je ob predaji nagrade povedala Sprukova.

Podelitve zlate role so se, poleg režiserja, soscenaristke Špele Levičnik Oblak in producenta Tilna Ravnikarja, udeležili tudi mladi igralci Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Gitica JakopininŽak Župan Galunič.