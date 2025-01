Prva zlata rola za Vincijevo mladinsko kriminalno dramo Tartinijev ključ

Igralska in filmska zasedba mladinske kriminalne drame Tartinijev ključ je prejela priznanje Zlata rola, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev za preseženih 25 tisoč gledalcev v kinematografih. Podelitve, ki je potekala v Cineplexxu v Ljubljani, so se udeležili glavni mladi igralci filma Ella Lapajne, Svit Šturbej, Maks Kerševan ter igralci Tanja Ribič, Zala Djuric in Jurij Drevenšek, producent Zoran Dževerdanović, kostumografija Barbara Drmota in avtor knjižne predloge Roman Kukovič.