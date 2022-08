Prve fotografije Johnnyja Deppa v prihajajočem filmu Jeanne Du Barry

Produkcija WhyNotProductions in France Televisions sta razkrila prve fotografija igralca Johnnyja Deppa v njegovi novi vlogi Kralja Lodvika XV v prihajajočem zgodovinskem filmu Jeanne du Barry, ki ga bo režirala francoska režiserka Maïwenn. Film sledi zgodbi zadnje kraljeve ljubice Jeanne du Barry, ki se je rodila v revščino, lačna kulture in udobja pa se je uspela povzpeti po družbeni lestvici s svojo inteligenco in postala najljubša spremljevalka Ludvika XV, ko je nadomestila Madame de Pompadour. Maïwenn bo sama odigrala tudi glavno vlogo, snemanje pa se je pričelo že konec julija na različnih francoskih lokacijah - tudi v Versajski palači in Parizu.

Na fotografiji je 59-letni igralec zaradi preveze čez oči in lasulje skoraj neprepoznaven, oblečen pa je v oblačila 18. stoletja, zgodovinsko natančno pa ima bled obraz, na ustnicah pa rdečilo.