Prve ocene nove serije Zmajeva hiša so mešane

Kritiki so lahko pogledali prvih šest delov nove serije o predzgodbi Iger prestolov, a ocene so mešane.

icon-expand Zmajeva hiša FOTO: Profimedia

Najbolj pričakovana serija Zmajeva hiša, predzgodba ene najbolj priljubljenih serij zadnjih desetih let, je že tukaj, kritiki pa so že podali prve ocene. Kritiki so serijo primerjali z ikonično predhodnico Igre prestolov in čeprav je večina mnenj o fantastičnem epu pozitivnih, pohvale niso prejeli vsi deli nove serije. "Tukaj imamo serijo, ki je narejena čisto na novo za vse večje oboževalce serije Igre prestolov, a jim vseeno daje vse, kar jim je bilo všeč pri originalni seriji, ostali gledalci serije pa dobijo... no... veliko, veliko zmajev. Mislim, to je tudi v naslovu - Zmajeva hiša, kar je verjetno nadomestek za naslov Igre prestolov: Ups, sami Targaryenci!" je povedal filmski kritik Daniel Feinberg. Kar se tiče zgodbe, je povedal: "Zmajeva hiša pripoveduje zgodbo o dveh ženskah - o Rhaenyri in Alicenti, ki iščeta svojo pot do moči v moškem svetu, kjer sta ju vzgojila očeta, ki nista imela pojma, kako ju sploh vzgojiti, med tem pa Matt Smith jaha zmaje."

icon-expand Zmajeva hiša FOTO: Profimedia

Ocena Los Angeles Times je bila bolj pozitivna: "Upoštevajoč zapuščino in izgled originalne serije so pametno sprejeli subtilne spremembe v tonu in se zgodbam približali z novim svetom likov in zgodb." Lorraine Ali je uživala v prvi epizodi: "Izmenjava med mamo in hčerjo, umetniški kontrast vitezov in porodničark je dovolj močan, da je že prva epizoda zelo uspešna in prikazuje, da ima Zmajeva hiša razumevanje žensk, ki so ga Igre prestolov iskale leta."

icon-expand Matt Smith FOTO: Profimedia