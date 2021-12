Bar: Ivan in Sofija skočila med rjuhe, Ivana zagledana v menedžerja

Tekmovalci srbskega Bara skupaj živijo šele tri dni pa so se med njimi že spletla prva prijateljstva, pojavljajo se prve simpatije, nekateri pa so s svojimi simpatijami že malce bolj intimni. Med pripravami na prvo zabavo prvega tedna so očitno imeli kar nekaj časa, da so spletli bolj ali manj trdne vezi.

Ivan in Sofija intimna med rjuhami Zdi se, da so nekatere simpatije tako močne, da se tekmovalci preprosto niso mogli upreti skušnjavi. 25-letni Ivan Nešković je s svojo karizmo osvojil nekdanjo misico 31-letno Sofijo Uno, saj sta drugi večer v Baru zaključila med rjuhami. Sofija je sicer všeč še nekomu od tekmovalcev in zdi se, da se je znašla v ljubezenskem trikotniku. Sofija Una in Ivan FOTO: VOYO Ivana o menedžerju: Najbolj bi bila srečna, da imam lahko takšnega moškega Za enkrat najmanj priljubljena tekmovalka Ivana Vranić Rudnić, 36-letna samohranilka, ki je nenehno v centru pozornosti, je priznala, da se je zagledala v menedžerja bara, Nenada Mirkovića. A je prepričana, da pri njem nima nikakršnih možnosti. "Bila bi najbolj srečna ženska na svetu, da imam takšnega moškega. Ampak ga nisem vredna. Videla sem, kakšen avto ima, kaj vse ima v življenju. Zanj sem nepomembna, samo še ena v nizu, s katero se bo le malo igral," je povedala Sofiji. Ivana je zaradi nesrečne ljubezni končala v solzah. Ivana Vranić Rudić FOTO: VOYO Davor in Maja izmenjala spodnje perilo Plavolasa Splitčanka Maja Kovačević je že večkrat poudarila, da je le dekle iz kože in mesa in da ji je težko živeti s toliko postavnimi fanti. A očitno ji je najbolj všeč Davor Drmanović, ki ji simpatijo tudi vrača. Sicer si nežnosti še nista izmenjavala, sta si pa izmenjala spodnje perilo. Tudi Davor in Maja ne skrivata, da sta si všeč. FOTO: VOYO