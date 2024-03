Prve uradne fotografije težko pričakovane filmske različice muzikala Wicked

Izšle so prve fotografije zvezdniške zasedbe težko pričakovane filmske različice broadwayskega muzikala Wicked . Izdala jih je revija Vanity Fair , ki je ob tem zapisala, da so oboževalci muzikala kar več kot dve desetletji čakali na filmsko različico.

Za Ariano Grande je vloga dobre čarovnice Glinde uresničitev otroških sanj. "10 let sem spraševala, ali bodo posneli film," je zvezdnica zaupala reviji in dodala, da je neprestano spraševala, kdaj bo avdicija za vlogo, za katero se je pripravljala celotno življenje.

In če je Ariana sanjala o svoji vlogi, Cynthia nikoli ni verjela, da bo kdaj v igri za svojo. A ko sta režiser in producent Marc Platt, ki je na producentskem stolčku sedel že pri originalnem muzikalu, videla njen avdicijski posnetek, sta vedela, da je to to. "Vedeli smo, da smo z iskanjem zaključili."

Emmyjeva, grammyjeva in tonyjeva nagrajenka je po tem, ko je izvedela, da je prejela vlogo, pričela "trenirati kot boksar". Najbolj znano pesem svojega lika Defying Gravity je med snemanjem namreč odpela, medtem ko je s pomočjo varnostnega pasu in preostalih tehničnih pripomočkov letela po zraku.

Prvi del filma bo v kinematografe prišel 27. novembra 2024, drugi del filma pa leto kasneje.