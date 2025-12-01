Prvenec Ester Ivakič nagrajen na 43. filmskem festivalu v Torinu

Po besedah Ester Ivakič takšne nagrade niso pričakovali. "Vse se dogaja tako hitro, da težko dojemamo. Že sama uvrstitev med tekmovalne filme Torina je bila za nas neverjetna čast - biti edini film iz regije, nam je pomenilo ogromno in smo že od same te izkušnje domov prinesli ogromno lepega. Prejeta nagrada pa je le še dodatna potrditev, da se lahko naše zgodbe dotaknejo občinstva kjerkoli," so njene besede pri Gustav filmu navedli v sporočilu za javnost.

Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

Žirijo celovečernih igranih filmov torinskega festivala so sestavljali scenaristka Ippolita di Majo, igralka Lolita Chammah, režiser Wannes Destoop, režiser Sergei Loznitsa ter umetniški direktor festivala Giona A. Nazzaro.

Kot so še sporočili iz Gustav filma, je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo doslej žirante in publiko navduševal z izvirnostjo filmske vizije, občutljivo režijo ter edinstvenim spojem magičnega realizma in otroške perspektive, ki gledalca povabi v svet Prekmurja konec minulega stoletja.

Po režiserkinih besedah se sicer najlepše na film odziva domača publika, za nagrade pa pravi, da so lepa potrditev in popotnica za naprej: "Neverjetno je dobiti priznanje strokovne žirije. Čeprav bo to zvenelo klišejsko, pa je zame vseeno najlepša nagrada potrditev publike. Ti odzivi so vredni več kot tisoč nagrad."

Film bo naslednjo festivalsko projekcijo v drugi polovici januarja doživel na Trieste Film Festival v sekciji Wild Roses, trenutno je na programu kinematografov po Sloveniji.