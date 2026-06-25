Prvenec režiserke Ester Ivakič tik pred angleško in azijsko premiero

Prvenec režiserke Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo bo danes na ogled v tekmovalnem programu mednarodnega filmskega festivala Raindance v Londonu. Projekcije se bodo udeležile režiserka ter igralke Judita Franković Brdar , Mila Peršin , Eva Stražar in Miranda Trnjanin . Film je nominiran za dve nagradi, in sicer za nagrado discovery za najboljši prvenec, igralka Lana Marić pa za najboljšo igralsko upodobitev v prvencu.

Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

Film se je prav tako uvrstil v tekmovalni program mednarodnega filmskega festivala za otroke in mladino v južnokorejskem Busanu, ki je največji in najpomembnejši festival otroškega in mladinskega filma v Južni Koreji ter eden vodilnih tovrstnih festivalov v Aziji. Festival, ki bo potekal od 8. do 14. julija, je pomembna mednarodna platforma za predstavitev otroškega in mladinskega filma ter za odkrivanje novih filmskih talentov.

Ivakič je izrazila veselje, da bo film prikazan na festivalih Raindance v Londonu in Busanu v Južni Koreji. "Lep občutek je, da bo film potoval tako daleč in dosegel občinstvo v različnih delih sveta, tudi na drugem kontinentu. Ker zgodba izhaja iz slovenskega okolja, me še posebej zanima, kako jo bodo sprejeli otroci in mladi v drugačnem kulturnem prostoru. Prav srečanja z novimi občinstvi so eden najlepših delov festivalske poti vsakega filma," je še povedala in dodala, da je uvrstitev na oba festivala veliko priznanje za celotno ekipo filma.

Producentka filma Jerca Jerič je povedala, da uvrstitev filma v tekmovalne programe festivalov v Veliki Britaniji in Južni Koreji potrjuje, da njegova zgodba nagovarja občinstva ne glede na kulturne in geografske razlike. Nominaciji za najboljši režijski prvenec in najboljšo igralsko upodobitev v prvencu na festivalu Raindance, enem najuglednejših festivalov neodvisnega filma v Veliki Britaniji, pa po njenih besedah predstavljata veliko priznanje za celotno ustvarjalno ekipo.

V filmu igrajo Lana Marić (Ida), Liza Muršič (Terezka), Judita Franković Brdar (Ivana), Matej Puc (Stanko), Milena Stropnik (stara mama), Petja Labović (Propalica), Eva Stražar (tovarišica za glasbo), Mila Peršin (Anita), Lara Maria Vouk (razredničarka) in Miranda Trnjanin (Darja). Direktorica filma je Mojca Pernat, producenta filma sta Jerca Jerič in Andraž Jerič iz produkcijske hiše Temporama.

Koproducenti filma so RTV Slovenija, Gustav Film in Film Factory. Film je nastal s finančno podporo SFC, Ustvarjalne Evrope - MEDIA in Filmskega studia Viba film.

Sočasno z Busanom bo film prikazan tudi v puljskem regionalnem tekmovalnem programu. Svetovno premiero je imel na lanskem festivalu vzhodnoevropskega filma v Cottbusu, kjer je prejel posebno omembo ekumenske žirije - priznanje, ki ga prejmejo filmi z izrazitim človeškim, etičnim in duhovnim sporočilom.