Prvenstvi presežkov na POP TV, Kanalu A in VOYO

Stožice bodo od jutri prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki, ki ga boste lahko v neposrednih prenosih spremljali na POP TV, Kanalu A in VOYO. Slovenska odbojkarska reprezentanca ne skriva navdušenja in hvaležnosti za igranje na domačem parketu, kar z lahkoto obrazloži komentator prenosov, Matic Flajšman . " Odbojkarji navdušujejo zaradi svoje preprostosti na eni strani in povezanosti, ki jo ustvarjajo z gledalci, na drugi. Ta vez je neverjetna. V dobrem in slabem so z njimi, igralci pa so jim zato izjemno hvaležni. V Stožicah leta 2019 je kapetan izbrane vrste Tine Urnaut po uvrstitvi v finale stopil na sredino igrišča in se zahvalil navijačem z besedami: Brez vas nam ne bi uspelo. "

"Prvič v zgodovini Slovenija brani zlato medaljo." Tako na vprašanje, zakaj je treba gledati evropsko prvenstvo v košarki, odgovarja Saša Dončić, eden od dveh komentatorjev prenosa Eurobasketa. A to ni edino dejstvo, ki naše fante ločuje od konkurence. "Naša ekipa je fenomenalna, po mojem mnenju so glavni favoriti za vsaj eno od treh medalj," še doda.

Če vsemu temu prištejemo še to, da bomo na parketu videli skoraj 40 igralcev, ki sicer igrajo v ligi NBA, potem lahko samo še odštevamo dneve, ko nam bodo POP TV, Kanal A in VOYO s parketa prenesli vse krike navdušenja, občutke veselja in navijanja. "To bo prvenstvo številnih presežkov," napoveduje komentator Peter Vilfan.

Ekipa Pro Plusa na teren pošilja prekaljeno ekipo, poleg komentatorjev in tehničnega osebja na prvenstvo, tako kot pred štirimi leti, potujeta tudi novinarja Sanja Modrić in Tadej Vidrih, ki se bosta trudila, da boste začutili pravo vzdušje, izvedeli zanimive zgodbe iz ozadja ter se pridružili košarkarski evforiji. "Izzivov, kot je ta, se novinarji najbolj veselimo, čeprav za nas to pomeni veliko dela," razlaga Tadej. Sanja pa dodaja, da je v vsej zgodbi ključna prava kemija, takšna kot vlada v reprezentanci sami. "Ekipni šport združuje, pomembno je sodelovanje, pomembna je kemija. To vse skupaj pa še dodatno vzbudi nacionalni naboj in ponos."