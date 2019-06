Prvi festival glasbenega filma Naj se rola

Festival Naj se rola po besedah njegovega pobudnika Terensa Štadra govori o družbi, svetu in kulturah skozi glasbo. S Koenom Van Daeleom sta se pri sestavljanju programa držala vodila, da so filmi sveži, da jih pri nas še nismo videli ter da predstavljajo raznovrstne glasbene žanre skozi prepričljive zorne kote.

Filmi nosijo letnici 2017 in 2018, vsi dokumentarci bodo na festivalu doživeli slovensko premiero, le igrani film Poletjeruskega enfant terribla Kirila Serebrenikova, ki prikazuje del rockerske scene v Leningradu 80. let, je bil že na ogled na ljubljanskem filmskem festivalu Liffe.

Glasba piše zgodbe in okoli glasbe, ki jo poslušamo in je del svetovne kulture, obstaja veliko zgodb. Glasba in njene zgodbe po besedah Štadra navdušujejo filmske ustvarjalce. "Gre za neko popkovno povezavo med glasbo in filmom, med glasbo in rock'n'rollom v najširšem pomenu, ki obstaja od začetka filma. Samih glasbenih filmov pa je zaradi povečanja medijskih kanalov in povpraševanja, povezanega s tem poslovnim pojavom, v zadnjih letih vse več," je dodal.

Festival bo trajal tri dni, za vsak dan je rezerviran poseben vsebinsko skladen sklop filmov: Zid, s katerim se navezujejo na 30-letnico padca berlinskega zidu, Anatomija zabave in Barve glasbe, ki prinaša zgodbe o ljubezni, duhovnosti, filozofiji in življenjskem slogu.

Otvoritveni dokumentarec Svoboda in rock je razkril, kako je rock'n'roll prispeval h koncu hladne vojne. Kljub komunističnim poskusom zatreti glasbo, ki naj bi imela škodljiv vpliv na njihovo mladino, je rock'n'roll ponesel zvok svobode na drugo stran železne zavese. V tridesetletnem obdobju je na tisoče underground skupin ter na milijone mladih oboževalcev, ki so hrepeneli po zahodnih vrednotah, pripomoglo k nenasilni zrušitvi sovjetskega režima.

Prvi dan so prikazali še film Hansa Studio: Ob zidu 1976-90, ki ga podpisuje Mike Christie, sklenil pa ga je film o koncertu legendarnega pevca skupine Iron Maiden Bruca Dickinsonasredi obleganega Sarajeva Kriči, Sarajevo!,s katerim so odprli Kinodvorišče, Kinodvorov letni kino v atriju Slovenskih železnic."Gre za osupljivo zgodbo o moči glasbe in za enega izmed emocionalnih vrhuncev festivala Naj se rola," je poudaril Štader. Na projekciji sta bila prisotna tudi režiser Hodžić in producent Adnan Ćuhara.

Drugi in tretji dan ponujata še filme Francoski valovi Juliana Starka o razvoju smeri v elektronski glasbi, sobotni pa film Blue Note: onkraj not, ki ga podpisuje Sophie Huber in pripoveduje zgodbo o jazzovski založbi Blue Note. V sodelovanju z Jazz festivalom Ljubljana bo v torek, 18. junija, na sporedu še dodatni film Zorn (2010-2016), ki ga bo igralec in režiser Mathieu Amalric v Ljubljani tudi osebno predstavil.