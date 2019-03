Prvi napovednik za deveti Tarantinov film

Brad Pitt in Leonardo DiCaprio se bosta poleti predstavila v devetem Tarantinovem filmu.

Kot je že znano, bo v novem, devetem filmu Quentina Tarantina, pestra igralska zasedba, v kateri prednjačijo Brad Pitt, Leonardo DiCaprioinMargot Robbie. Bilo je nekoč v Hollywoodu je film, ki prikazuje Los Angeles v 60. letih, hipijevsko kulturo in filmsko industrijo v času umorov družine Manson.

Tarantinov prejšnji film je bil Osovraženih osem, za tega pa je pet let pisal scenarij in ga hiti dokončevati, saj bi ga rad predstavil maja na filmskem fesivalu v Cannesu. V filmu sta glavna igralec, ki je v zatonu (DiCaprio) in njegov kaskaderski dvojnik (Pitt), ki se skušata povzpeti v filmski industriji.

Poleg omenjenih v filmu igrajo še Al Pacino, Dakota Fanning, Damien Lewis, Lena DunhaminBruce Dern. Zadnji vlogi sta v filmu odigrala tudi že pokojna Burt ReynoldsinLuke Perry.

Film bo v kinodovrane prišel letos poleti, lahko pa si ogledate že prvi napovednik!