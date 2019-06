Prvi napovednik za nadaljevanje Izžarevanja

Odrasli Danny je še vedno pod vtisom tragičnih dogodkov, ki so se zgodili v filmu iz 1980, zdaj pa se bojuje z alkoholizmom in pojavom čudnih nadnaravnih moči. Nato sreča mlado dekle Abro Stone ( Kyliegh Curran ), ki ima podobne moči, a jo lovi skupina ljudi, ki je vedno bolj pridobiva na moči, če pobija tiste z nadnaravnimi močmi. "Ko sem bil otrok, sem trčil ob te stvari. Ne spoznam se na magijo. Vedno sem temu rekel izžarevanje," pove Danny v napoveniku.

Veliko let kasneje ima Danny še vedno vizije paranormalnih travm, ki jih je doživel v zakletem hotelu Overlook, kamor se je s staršema preselil kot otrok (v originalnem filmu). Napovednik za novi film pa pokaže prebliske stare gospe v banji sobe 237, strašljivih dvojčic Grady na koncu hodnika in seveda valove krvi, ki derejo iz dvigala. Vidimo lahko tudi, da je nekako prišel na prizorišče hotela, kjer je njegov oče Jack lovil mamo Wendy (Shelley Duvall) in vrata v kopalnico, ki jih je uničil s sekiro in potem pokukal skozi luknjo in zavpil "Tukaj je Johnny!" (Here’s Johnny!)

Film Doctor Sleep režira Mike Flanagan(Oculus, Gerald's Game), v kinodvorane po svetu prihaja 8. novembra letos.