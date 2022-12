Prvi poljub in košarica za sanjskega Tonija

Mlada Dijana je odločno povedala, kaj si misli o Tonijevem radodarnem posvečanju pozornosti več dekletom hkrati. Sanjski moški pa se ni pustil motiti, izgubljal se je v Danijelinih očeh, v Amri pa je prebudil dolgo speča čustva.

Olivera blažena na rojstni dan Olivera je praznovala rojstni dan, Toni pa je za ta dan določil športne aktivnosti ob morju. Povabil je Amro, Dijano, Danijelo, Janet in Polino. Nakar jih je presenetil v živo, saj je pred tem za slavljenko pripravil presenečenje. Oliveri se je na rojstnodnevnem zmenku s torto in penino dozdevalo, da je med njima kemija. Toni pa je bil mnenja, da pevka v šov ni prišla zaradi njega, da pa se to počasi spreminja. Ko je upihnila svečke na torti, si je zaželela, da bi našla ljubezen svojega življenja. Olivera: "Upam, da je to Toni."

Dijana bi Tonija imela zase.

'Preveč punc si se dotikal, mene se ne boš' Peterico povabljenih je sanjski Toni pričakal na mivki. Pozorno so si ga ogledale, ni pa jim ušlo, da je s seboj prinesel štiri vrtnice. Amra, ki je najbolj čakala na svojo priložnost, se je tudi najbolj trudila pritegniti njegovo pozornost. Ponudila se je tudi, da bi ga namazala s kremo za sončenje. Toni je Amri vrnil uslugo, a ni vedela, kako naj se obnaša. Amra: "Ko ga gledam, se mi po glavi plete marsikaj." Sanjski moški si je vzel čas tudi za ostala dekleta, le Dijana si tega ni želela: "Preveč punc si se dotikal, mene se ne boš."

Vroč zmenek, ki je prehitro minil Dekleta so Tonija po končani športni aktivnosti povprašala o njegovem delu. Povedal je, da dela v Cernu, največjem svetovnem laboratoriju za jedrske raziskave. Danijela je priznala, da ceni njegovo delo in ljubezen do tega, da pa je to ne zanima. A je prav njo povabil na pogovor. Zdela se mu je izzivalna v kopalkah, poudaril pa je, da jo želi predvsem bolje spoznati. Povedala je, da je srčna oseba, ki naredi vse za ljubezen, in je verjetno rekorderka v zarokah. Nakar se je ob njem zmedla, a se je tudi sam izgubljal v njenih očeh. Ko sta se šla kopat v morje, je razumel, da se boji trave, zato jo je moral čvrsto držati. Toni: "Hitro je minilo. Želel bi si, da bi lahko ostala dlje." 'Ne smeš misliti, da sem te pozabil' Dekleta so nato izvedela, zakaj je Toni na zmenek prinesel štiri vrtnice. Toni: "Zelo zabavno je bilo, zdaj žal sledi stresni del." A si jih je dobro privoščil, ko jim je namesto vrtnic razdelil sladoled. Amri pa je povedal: "Če si za, sem zate pripravil nekaj drugega sladkega." Bila je vesela, a je imela strašno tremo. Toni se je spomnil na njeno darilo, s katerim ga je navdušila med njunim prvim srečanjem. Toni: "Ne smeš misliti, da sem te pozabil." Pojasnil je, da se mora posvetiti veliko dekletom, poleg tega je želel preizkusiti njeno potrpežljivost. Zdela se mu je ljubka, ona pa je pojasnila, da je sapioseksualka, kar pomeni, da jo privlači samo inteligenca. Na zmenku sta se fotografirala in za eno fotografijo jo je poljubil na lice. Amra: "Hranila jo bom vse življenje, čeprav se bom poročila z drugim."

Toni in Amra sta se poljubila.

Prvi poljub in prebujena čustva Kasneje sta se Toni in Amra umaknila na samo, kjer mu je pripovedovala o svoji zvezi z boksarjem. Ker sta se premalo videvala in imela različne cilje, sta se razšla, zatem pa je bila s politikom. Toni je bil prepričan, da ji je všeč, a se je hkrati spraševal, ali ga vrti okoli prsta. Položila mu je na srce, da zanjo to ni šov ali igra, enako ji je obljubil tudi sam. Povedal je, da je na vse mogoče načine poskušal najti ljubezen, a je ni našel. Želel se je zaljubiti v dekle, ki se bo ob njem počutilo varno in enakopravno in s katerim bo imel skupne velike cilje. To so bile tudi njene želje in težko je dojemala, da je našla takšnega moškega. V njej je prebudil čustva, za katera je mislila, da jih ne bo več čutila do nikogar. Toni jo je objel, nato pa si je prislužila prvi poljub. Seveda je dobila tudi vrtnico, ki jo je z veseljem sprejela.