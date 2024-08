Prvi posnetek zlobne kraljice Gal Gadot: Katera najlepša v deželi je tej?

Na dogodku D23, na katerem vsako leto predstavijo novosti iz sveta Disneyja, so premierno predvajali prvi uradni napovednik muzikala o Sneguljčici. V njem bo vlogo zlobne kraljice zaigrala igralka Gal Gadot, v čevlje protagonistke pa bo stopila Rachel Zegler. S klasično zgodbo se na platno vrača tudi sedem palčkov in princ.

OGLAS

Luč sveta je ugledal prvi uradni napovednik filmske adaptacije zgodbe o Sneguljčici. "Disney vas vabi, da se vrnete k zgodbi, ki je vse skupaj začela," so besede, ki so pospremile napovednik studijske klasike iz leta 1937 v novi preobleki. Gledalci so tako prvič lahko videli mlado igralko Rachel Zegler v vlogi protagonistke ter igralko Gal Gadot v vlogi antagonistke zlobne kraljice. Katera najlepša v deželi je tej?

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

S klasično zgodbo se na platno vrača tudi sedem palčkov in princ, ker pa gre za muzikal, v filmu ne bo manjkalo originalne glasbe, nastale pod peresom Benja Paseka in Justina Paula, z oskarjem in tonyjem nagrajenega dua.

Gal Gadot je v preteklosti dejala, da film težko pričakujejo tudi njeni otroci. "Moja srednja hčerka je bila sicer razočarana, da ne igram Sneguljčice," je priznala mati treh hčera. "Ko sem jim povedala, da bom igrala v Sneguljčici, je bila mesec dni prepričana, da bom igrala Sneguljčico," je dejala. "Ko sem ji povedala, da bom igrala zlobno kraljico, pa je moja starejša hčerka dejala, da je to zelo primerno." Igralki so se malčice pomagale pripravljati na vlogo, skupaj so vadile tudi pesmi.