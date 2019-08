Zgodba dvojčic, dobre Pauline in zlobne Paole, je dobila novo preobleko. Kot smo že poročali, so se ustvarjalci telenovel lotili predelave uspešnice Prevare (v izvirniku La Usurpadora) iz leta 1998. Pretekli konec tedna so snemanja že končali in igralci so z rezultatom zadovoljni.