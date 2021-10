Prvi slovenski božični film Kapa namenjen celotni družini

V glavnih vlogah nastopata mlada Gaj Črnič in Kaja Podreberšek , ki se jima pridružujejo Ajda Smrekar , Mojca Fatur , Frano Mašković in René Štúr. V filmu igrajo tudi Klemen Slakonja, Zala Đurić Ribič, Mila Maksimović, Tilen Kolbe, Emil Kulović, Jernej Kuntner, Klemen Klemen, Jaka Fon, Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič, Primož Pirnat in številni drugi.

» Snemali smo v času pandemije. Čas korone pa je imel tudi dobre lastnosti. Božična Ljubljana je bila rezervirana za nas. Ulice so bile prazne in tihe, okrašeno mesto pa je bilo kot najlepši filmski studio, « se snemanja spominja režiser Slobodan Maksimović .

Zgodba o dečku in deklici

Prvi slovenski božični celovečerni film režiserja Slobodana Maksimovića zgodbo o dečku, ki nima nič, in deklici, ki ima vse, preplete z močno vero v čudeže in jo poveže v topel, humoren in mestoma tudi napet film.

Erik je devetletni deček, ki živi v mladinskem domu. Njegova edina vez s staršema je kapa, ki jo ima ves čas na glavi, saj mu jo je spletla mama. Ves čas se mora braniti pred dečkoma in starejšo deklico, ki ga izkoriščajo in zafrkavajo. Njegova edina božična želja je, da bi šel domov. Sedemletna Lučka prihaja iz premožne družine, ki ji lahko kupi vse. Le sestrice ne. In kužka, ki si ga želi za božično darilo. A čarobni čas praznikov pripravlja presenečenje za oba. Erik je v mladinskem domu izžreban, da božič preživi pri Lučkini družini. Otroka se tako znajdeta skupaj, ne da bi hotela. Lučka se zmrduje, Erik pa v njej vidi le razvajeno deklico. Sredi noči v dnevni sobi zalotita Božička. Po spletu okoliščin se skrijeta v njegov avto in kmalu se znajdeta na ulici. Začne se prava božična pustolovščina, ki v eni sami noči obema prinese izpolnitev želja, a ne čisto tako, kot sta pričakovala.

Film bo predpremierno predvajan na festivalu Liffe, na redni spored kinematografov pa prihaja 25. novembra 2021.