Prvi spor med Tino in Tiagom: Nočem, da me siliš v intimne stvari

Čeprav se zdi, da sta Slovenka in Brazilec do zdaj najbolj kompatibilen par v hrvaškem šovu Brak na prvu, je bilo skoraj pričakovano, da se bodo prej ali slej pojavile težave. Zgodila se je ljubezen na prvi pogled, a ker se zakonci med seboj ne poznajo zelo dobro, ni nič nenavadnega, da v odnosu naletijo tudi na določene težave. To se je zgodilo tudi Tini in Tiagu. Kje? Nikjer drugje kot na oddihu po poroki v Benetkah.

Po idiličnem in zaljubljenem oddihu v Benetkah sta se Tina in Tiago še zadnjič sprehodila po ulicah romantičnega italijanskega mesta, a zdi se, da je njun odnos zdaj drugačen. Član producentske ekipe je Tiaga za izjavo prosil kar na ulici in ga vprašal, kaj se dogaja med njim in Tino in ali so se pojavile kakšne težave. Povedal je, da se mu zdi, da ga je Tina narobe ocenila, saj da naj bi mu očitala, da si od nje želi samo intimnega odnosa in nič kaj globljega. Da je Tiago svojo ženo užalil z določenimi izjavami, je bilo jasno po Tininem pripovedovanju, a sta se o tem pogovorila na kavi pred odhodom nazaj na Hrvaško.

Tiago pravi, da ga je Tina označila za ženskarja. FOTO: RTL Hrvaška

"Počutim se, kot da name gledaš kot na nekakšnega ženskarja," ji je rekel Tiago, Tina pa je povedala: "Nekatere njegove izjave zvenijo zelo primitivno. Nekatere besede, ki jih je izrekel, so me zelo zmotile in izgubila sem neko povezanost z njim. Zato sem malo slabše volje." Ko sta sedela v kavarni, ga je vprašala, ali on njo vidi samo kot kos mesa ali v njej morda vidi tudi kaj več. "Mi lahko oprostiš?" jo je vprašal Tiago. Tina pa mu je odgovorila pritrdilno: "Vsekakor! Ampak nočem, da me siliš v intimne stvari, ker je to zame nekaj bolj globokega. Ne morem ti vsega ponuditi na pladnju po samo štirih dneh."

Tino so prizadele nekatere Tiagove besede. FOTO: RTL Hrvaška