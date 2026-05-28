Prvi utrinki s seta četrte sezone Belega lotosa

Lauro Dern so v fotografske objektive ujeli v družbi igralcev Chrisa Messine , Marisse Long in Charlieja Halla . Vsi so bili oblečeni v glamurozna večerna oblačila, kar je sprožilo ugibanja, da Dern igra filmsko zvezdnico, ki se festivala udeleži skupaj s partnerjem in otrokoma. Na prizorišču snemanja so opazili tudi tekmovalca oddaje Survivor Charlieja Davisa , za katerega je ustvarjalec serije Mike White nedavno razkril, da bo imel manjšo vlogo v novi sezoni.

Čeprav tuja pretočna platforma, na kateri se serija predvaja, podrobnosti zgodbe še skriva, je že potrjeno, da bo četrta sezona postavljena v Francijo, predvsem v Cannes, Saint-Tropez in Pariz. Snemanje poteka v luksuznih hotelih Hôtel Martinez in Château de la Messardière, ki bosta služila kot novi različici 'Belega lotosa'.

Nova sezona naj bi raziskovala teme slave, umetnosti, filmske industrije in "duhovne poti umetnika", je za medije povedal izvršni producent David Bernad. Dodal je, da bo Cannes pomemben del vizualne podobe sezone in da se bodo ustvarjalci poklonili tudi zgodovini francoskega filma.

Laura Dern se je projektu pridružila aprila, potem ko je iz igralske zasedbe nepričakovano izstopila Helena Bonham Carter. Produkcijska hiša je takrat sporočila, da lik, ki ga je zanjo ustvaril Mike White, "ni deloval v praksi", zato so vlogo preoblikovali in jo kasneje ponudili Dernovi. V igralski zasedbi nove sezone so med drugim tudi Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Max Greenfield in Rosie Perez. Premiera naj bi bila predvidoma leta 2027.