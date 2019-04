Prvič nedokončan dom: 'Oh, kar na jok mi gre ...'

V zadnji, sobotni oddaji Delovna akcija na žalost ni šlo vse po načrtih. Voditeljica oddaje Ana Praznik in mojstri so si zadali zelo obsežen projekt, ki jim ga ni uspelo dokončati v pravem času. Kaj pa zdaj?

Bo Ana družini lahko izpolnila njihova pričakovanja in jim pričarala nasmeh na obraz? FOTO: POP TV

Ekipa oddaje Delovna akcija se je prvič soočila z izzivom, ko se sprašuje, ali jim bo uspelo. Izurjeni mojstri so se lotili največjega projekta do zdaj, da bi Marjani ter njenima sinovoma Andražu in Roku omogočili lepše in boljše življenje.

Ana ni mogla zadrževati solza. FOTO: POP TV

Ker gre za zelo obsežen projekt, so se mojstri med prenovo soočali z dodatnimi težavami in Ana je bila prisiljena družini sporočiti žalostno novico: ''Na žalost prinašam slabe novice. Žal nam tokrat ni uspelo pravočasno urediti hiše. Z mojimi mojstri … Oh, kar na jok mi gre … smo se zelo trudili, delali dneve in noči, dali res vse atome od sebe, ampak ko smo začeli delati, so se začeli odpirati tudi problemi in zaradi teh problemov, danes hiša še ni končana.'' Ko je Marjana slišala Anine besede, je bila v skrbeh in se je vprašala, ''kaj bomo pa zdaj''.

Današnja Delovna akcija bo torej nekaj posebnega. Čeprav so se mojstri z Ano in Bojanom na čelu soočili s težavami, niso izgubili volje in upajo, da bodo projekt izpeljali do konca. Ali bo Ana tokratni družini lahko izpolnila njihova pričakovanja in jim pričarala nasmeh na obraz? Odgovor boste izvedeli nocoj ob 20.00 uri na POP TV.