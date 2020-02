'Prvotno sem lik osnoval na podlagi pokojnega partnerja'

"Živo se spominjam svoje prve avdicije. V Los Angelesu sem bil popolnoma svež. Ničesar nisem imel, tudi pohištva ne. Jasno se spominjam trenutka, ko sem dobil avdicijo," je povedal Jonathan za Metro in dodal: "Odprl sem scenarij in slišal njegov glas. Glas svojega pokojnega partnerja, ki je umrl zaradi aidsa. Ne vem, zakaj, a to je bil glas, ki sem ga slišal ob branju citatov novega lika."Dodal je, da se je celo noč sprehajal po stanovanju in si na oko nastavil pokrovček kreme za britje, da se je lažje vživel v novo vlogo.

'Bil sem najbolj asocialen med vsemi igralci'

Dobro se spominja trenutka, ko je čakal na avdicijo."Bil sem najbolj asocialen med vsemi igralci, ki smo čakali na avdicijo. Vsi so klepetali in se pogovarjali. Sam pri sebi sem si mislil: 'Zabavno, vsi so tukaj, da bi bili Hugh, v resnici pa sem jaz tisti, ki bo dobil vlogo.' To je bila moja miselnost in nisem se pustil motiti. Prav zaradi teh misli sem dobil vlogo, prepričan sem bil, da bo moja."

Povedal je tudi, da naj bi vlogo prvotno spisali za takrat izjemno priljubljenega igralca Christiana Slaterja, ki naj bi bil velik oboževalec Zvezdnih stez. A Jonathan je imel srečo in dobil vlogo, s pomočjo katere se je uveljavil v svetu filma in televizije.