Pujsa Pepa postala sestrica: gledalci bodo pozdravili Evie

Ustvarjalci priljubljene risanke Pujsa Pepa so novico o tem, da se bo družina povečala, sporočili že pred časom. Na družbenih omrežjih je razkritje spola nove članice družine postalo viralno pred dobrim mesecem, danes pa so v oddaji Good Morning Britain v živo sporočili, da pozdravljajo Evie . Ime novorojenke so posvetili mamini sestri, torej Evijini teti.

Kot poroča BBC, se je po besedah avtorjev risanke Evie rodila v isti porodnišnici kot otroci britanskega prestolonaslednika - princa Williama in princese Catherine. Da bodo Evie spremljali tudi na televizijskih zaslonih, bodo morali oboževalci sicer počakati še do jeseni. Čakanje se bo obrestovalo, saj so ustvarjalci risanke napovedali, da si bodo gledalci konec maja lahko ogledali enourni film Pepa sreča dojenčka (Peppa Meet the Baby).

Pepa in Jure naj bi bila nad prihodom sestrice navdušena, mama in oče pa se 'veselita številnih srečnih trenutkov in neprespanih noči', so sporočili v oddaji.

Animirana risanka Pujsa Pepa otroke razveseljuje že več kot dve desetletji. Spremljajo jo lahko v več kot 40 jezikih, med njimi tudi v slovenščini.