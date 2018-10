Punce v mestu: naslednja najboljša stvar za milenijce

Živahna, poživljajoča, osvežilna, zabavna in boleče iskrena, hkrati pa lahkotnejša in manj obremenjena s podiranjem tabujem kot ameriška predhodnica. Serija Punce v mestu so norveška verzija nadvse uspešne serije Punce (Girls) Lene Dunham , ki je presenetila s svežino in neposredno, neolepšano, neglamurozno obdelavo vsakdanjika mladih deklet, ki se soočajo z mnogimi težavami in predvsem same s sabo.

Elise, Alex in Nenne so tri mlada ambiciozna dekleta iz Osla, ki skušajo slediti svojim sanjam.

In serijo označiti za norveške Punce je nepravična posplošitev, saj ima nežnejši pristop (pri Puncah smo pogosto ostali brez sape zaradi neposrednih scen). Ne gre za telesno komedijo, nihče se ne razglaša za glasnika generacije. A res grize v enako jabolko: komičnost, tragičnost in popolno zmedo, ki so značilne za življenje sodobnih deklet. Je lahkotnejša in manj obremenjena s podiranjem tabujem kot ameriška predhodnica, a zato nič manj ne izziva moralnih vprašanj.

Čeprav na prvo žogo zgodba zelo spominja na Punce, pa je serija bolj prijazna, mila, manj filmska in bolj prizemljena. Tudi glavne junakinje je lažje vzljubiti, zanimivost originalne verzije je bila ravno to, da se junakinje niso želele ugajati in je prikazovala tudi vse njihove slabe lastnosti.

Če so originalne Punce na trenutke delovale precej težko zaradi nenehne obremenjenosti sporočanja globokih sporočil in podiranja tabujev, pa so Punce v mestu lahkotne, naravne. Gre za mladostno poželjivo vnemo raziskati možnosti, ki jih ponuja življenje.

So dekleta res mlada in uspešna? Ali so povsem zaslepljena? Presodite sami. In ne pustite se zavesti naslovu, serija se ne osredotoča na spol, temveč na vsem skupne točne ponižanja, točke, s katerimi se spopada večina, ko vkoraka v tretje desetletje.

