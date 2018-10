Pustite se prestrašiti ali grozljivke, kot nalašč za noč čarovnic

Ob letošnji noči čarovnic vam ponujamo nekaj predlogov in idej, kaj gledati, če ste ljubitelji grozljivk, srhljivk in podobnih filmov. Četudi se mnogi radi oziramo v preteklost, očitno še ni vse izgubljeno, saj prihajajo nove moči in nove grozljive zgodbe. Oglejte si naš izbor.

1. Noč čarovnic (Halloween, 1978) Petnajst let po umor sestra na noč čarovnic leta 1963 se iz bolnišnice za duševno bolne Michael Myers vrne v mestece Haddonfield. Resnično strašljiv film z odličnim vzdušjem, malo krvi, a izvrstno zgodbo, glasbo in igranjem, tako "kraljice krika" Jamie Lee Curtis kot Laurie Strode, ki jo je film ponesel med legende grozljivk, kot tudi pokojnega Donalda Pleasancea, ki zaigra psihiatra dr. Loomisa. Boste ponoči pustili prižgane luči po ogledu tega filma? Morda. Trenutno v kinih igra nov film Noč čarovnic, ki se dogaja 40 let po originalu, v katerem se Laurie še enkrat spopade z morilcem Michaelom. A kljub kupu nadaljevanj, nič ne preseže genialnega prvega filma, ki ga je posnel kultni John Carpenter, ki vas prestraši vsakič, ko ga vidite, kaj šele da bi si lahko po ogledu izbili iz glave srhljivo nalezljivo glasbo.

2. Izganjalec hudiča (The Exorcist, 1973) Težko najdete bolj strašljiv film, ki je star že 45 let, sega na začetek sedemdesetih in še dandanes prepriča tako kot Izganjalec hudiča. Posebej razširjena, neizrezana različica, ponudi neverjetno filmsko izkušnjo. Kdor ga je videl v najstniških letih, si ga je najbrž zapomnil za vse življenje, nekaj tednov spal pri prižganih lučeh in od takrat baprej sovraži grahovo juho. Zagotovo vam bo več jasno po ogledu filma, zanimivo je, da je, da je bil leta 1974 nominiran za oskarja za najboljši film, ki ga ni dobil, sicer pa je bila edina grozljivka (pogojno), ki je prejela oskarja, genialni triler Ko jagnječki obmolknejo.

3. Izžarevanje (The Shining, 1980) Za rečete noč čarovnic, potem se vam pred očmi, poleg bele maske Michaela Myersa prav gotovo lahk izriše tudi obraz "peklenskega" Jacka Nicholsona iz pričujočega Kubrickovega filma. Četudi je sam avtor zgodbe Stephen King vihal nos nad Kubrickovo priredbo njegovega dela, je treba velikemu filmskemu mojstru priznati, da je ustvaril neponovljiv film, ki ima posebno vzdušje, veliko groze in izvrstno igro Nicholsona in Shelley Duvall. Kdo ve, morda pa po tem filmu ne boste hoteli več najeti hotelske sobe 237?

4. Nočna mora v ulici Brestov (A Nightmare on Elm Street, 1984) Po grozljivi izvirni klasiki žal že pokojnega Wesa Cravena iz leta 1984 je vzniknilo šest nadaljevanj in tudi film Freddy proti Jasonu, v katerem se spopadeta Freddy Krueger in Jason Vorhees iz filmov Petek 13. Freddy je v obraz ožgani morilec otrok, ki so ga v stari kotlarni živega zažgali njihovi starši, zdaj pa se nad njihove preostale otroke in na novo priseljene s svojo morilsko rokavico z rezili spravlja v sanjah. Freddy je iz hladnokrvnega morilca skozi nekaj filmov postal zlikovec z veliko mero humorja in nepozabnih citatov. Prvi film je še vedno najbolj originalen, če pa si želite pripraviti grozljivi maraton, pa morate pogledati vsaj prve tri ali štiri filme, ki so najbolj vredni ogleda, enega za drugim.

5. Krik (Scream, 1996) Poleg Freddyja pa je Craven poskrbel tudi za grozljivo serijo Krik, ki je posvetilo vsem ljubiteljem grozljivk, saj je (posebej v prvem filmu) veliko referenc na klišeje grozljivk, Craven pa se celo pojavi v "cameo" vlogi čistilca v puloverju, ki je sumljivo podoben Kruegerjevemu. S scenaristom Kevinom Williamsonom (Simpatije) sta ustvarila filmsko serijo, ki je prestrašila generacje najstnikov sredi 90. let s kultnim morilcem duha z belo masko vred. V prvem filmu se pojavi cela plejada znanih igralcev od Drew Barrymore, Rose McGowanpa do (takrat zakoncev)Courteney CoxinDavida Arquettea. Prvi in najboljši film je dobil še tri nadaljevanja in celo serijo parodij Strašljivi film (Scary Movie).

6. Teksaški pokol z motorko (The Texas Chainsaw Massacre, 1974) Kaj lahko pričakujete od skupine mladih ljudi, ki se odpravi na teksaško podeželje, kjer jih čaka družina kmetavzarjev na čelu z množičnim morilcem (režiser Tobe Hooper ga je ukrojil po Edu Geinu), ki si rad ukroji svojo masko in pohištvo iz človeških kož? Mnogi so se legendarnemu filmu skušali približati, a nihče mu še danes ne more blizu, Hooper je posnel tudi nadaljevanje z Dennisom Hopperjem, a resnično grozljivi original je nekaj, kar morate doživeti v kinu ali pač na velikem zaslonu domačega kina, po možnosti v prirejeni HD različici. Dovolj pove že samo filmski slogan "kdo bo preživel in kaj bo od njega ostalo?".

Noč čarovnic lahko preživite tudi v družbi filmov na programu KINO, kjer bo ob 1.30 na sporedu film Priklicano zlo, ob 3.35 pa Podzemlje: Prebujenje.

7. Poltergeist (1982) Hooper je nato konje umiril v 80. letih, ko je posnel precej bolj umirjen film Poltergeist, ko družino preganjajo duhovi. Menda je bilo snemanje polno skrivnostnih in tragičnih pripetljajev, saj je veliko ljudi, povezanih s filmom umiralo na čudne načine. Tudi glavna igralka Heather O'Rourke, stara samo 12 let, po snemanju tretjega dela filma. Njena komunikcija s televizijskim zaslonom je legendarna, sicer pa je ima svoj srž pri vsem skupaj ravno dejstvo, da je njihova hiša postavljena na mesto, kjer je bilo nekoč pokopališče. Za vse, ki imajo radi duhove in niso toliko navdušeni nad filmi kot so The Othersalivečimi filmi iz serijeParanormalna aktivnost.

8. Psiho (Psycho, 1960) Precej pred modernimi grozljivkami je bil mojster suspenza Alfred Hitchcock, ki je za "kraljico krika" ustoličil Janet Leigh, ki je, kako prikladno, mamaJamie Lee Curtis, ki je kasneje prav to postala s filmom Noč čarovnic. Hitchcock je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da si ljudje v 60. letih niso upali pod tuš, sicer pa film še danes velja za enega bolj napetih trilerjev vseh časov.

9. Carrie (1976) Carrie je bil prvi roman Stephena Kinga, ki je bil taka uspešnica, da se ga je filmsko lotil legendarni Brian De Palma. V filmu je izvrstno zaigrala Sissy Spacek, samo dve leti po izidu knjige. Neverjetno sramežljivo dekle, iz katere se vsi norčujejo, z versko blazno mamo, trpi praktično ves film. A ko jo izberejo za maturitetno kraljico in po njej polijejo vedro prašičje krvi, na koncu filma pokaže svoje nadnaravne moči in se pravično maščuje vsem, ki so se kdaj iz nje delali norca. Vključno z mamo. A ko je filma že skoraj konec, ga še ni konec. Kdor ga je pogledal, bo že vedel, ostali pa morate to še preveriti. Vrhunski film in igra Spacekove, ki bo navdušil vsakega ljubitelja žanra.

10. Zlobni mrtveci (Evil Dead, 1981, trilogija) Če ste za zombije, ki so za povrhu precej navihani, potem je za vas prava trilogija Zlobni mrtveci. Z njo sta med kultne avtorje švignila režiser Sam Raimi in igralec Bruce Campbell. Prvi film je položil temelje, drugi je bila predelava prvega s konkretnim proračunom in še več črnega humorja, tretji pa skok v preteklost v slogu z vojsko okostnjakov, s katero se spoprime Campbellov lik Ash, ki je v letih 2015 in 2018 dobil tudi svojo serijo v treh sezonah Ash proti zlobnim mrtvecem. Zlobno, kultno in nadvse zabavno, tako filmi kot serija. Tudi "remake" iz leta 2013 je dobro prebavljiv, četudi manj originalen kot prvotna trilogija. Bolj zabavni sta nemara zgolj parodiji na zombijevske filme kot sta Braindead (1992) Petra Jacksona ali Noč neumnih mrtvecev (Shaun od the dead, 2004).

11. Gospodar pekla (Hellraiser, 1987) Gospodar pekla je delo britanskega pisca grozljivega čtiva Clivea Barkerja. Ta je po noveli Peklensko srce (The Hellbound Heart)leta 1987 posnel prvi film, ki ga je režiral kar sam, saj je menil, da je tako še najbolje, saj so prej posneli nekaj katastrofalnih filmskih priredb njegovih del. Barker je svojo vizijo sadomazohističnega pekla na zemlji uspešno prenesel na veliko platno, s tem navdihnil celo serijo filmov in svetu predstavil enega najbolj impresivnih negativcev v svetu grozljivk, Pinheada, z glavo polno žebljev, za nekatere demona, za druge angela. Kdor ima dober želodec, premore nekaj humorja in ima fetiš na ribje kavlje na verigah, prav gotovo po ogledu tega filma ali njegovih (slabših) nadaljevanj, ne bo ostal prikrajšan za grozljive užitke.

12. Petek 13. (serija filmov od 1980 naprej) Še preden si je Jason Vorhees nadel svojo masko, je bila njegova mama, gospa Vorhees, ki je naredila pravi kaos v kampu Kristalno jezero. Prvi del namreč postavi temelje za devet nadaljevanj in celo enajsti film, že omenjeni Freddy proti Jasonu, v katerem se spoprimeta oba negativca iz priljubljenih grozljivih filmskih serij. V prvem film zaigra tudi Kevin Bacon, ki pa kmalu podleže kot žrtev. Za tiste, ki imajo radi film s "končnim efektom". Vsi ostali deli so precej manj strašljivi, čeprav imajo najbrž več krvi in brutalnih umorov kot originalni film z začetka 80. let.

13. Zbeži! (Get Out, 2017) / Hereditary (2018) Mladi temnopolti režiser Jordan Peele je lani ponudil svojo izvrstno študijo človeških karakterjev v filmu Zbeži!, s katerim je vrgel rokavico tudi filmskim nagradam, saj je prejel oskarja za originalni scenarij. Film o mladem temnopoltem fantu, ki ga belopolto dekle pripelje za vikend k svojim staršem, se sprevrže v vse kaj drugega kot prijetno izkušnjo. Nekakšna moderna prispodoba Stepfordskih žena je zanimiva študija človeške narave, s primesmi psihologije, grožnjo vsepovsod prisotnega rasizma in še česa za povrhu. Ko mislite, da že vse veste, vas marsikaj lahko preseneti. Film, ki ga mora obvezno videti vsak ljubitelj ne samo grozljivk, temveč dobrih filmov nasploh.

Spodobi pa se, da je na seznamu tudi kakšen nov film. Omenjeni film z izvrstno Toni Collette označujejo za najboljšo grozljivko letošnjega leta, ki je svoje zobe najprej pokazala na festivalu Sundance. V njem začno na dan prihajati temačne skrivnosti potem, ko umre družinski očak. Četudi mestoma neprijeten in moreč, gre za film, ki težko izpusti, potem ko enkrat "zagrabi". Po dolgem času res film, ki ponudi potrebno kompleksnost in ne zgolj poceni šokov, režiser Ari Aster pa je na poti, da postane pomemben predstavnik žanra moderne groze.

