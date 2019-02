Queen bodo nastopili na podelitvi oskarjev

Queen in Adam Lambert bodo 24. februarja nastopili na podelitvi oskarjev ...

"Na letošnji podelitvi pozdravljamo Queen in Adama Lamberta,"je na Twitterju sporočila Ameriška filmska akademija.

Film Bohemian Rhapsody pripoveduje zgodbo o nastanku skupine Queen in pokojnem frontmanu Freddieju Mercuryju, ki je leta 1991 v Londonu umrl zaradi aidsa, star 45 let. Dobil je pet nominacij za oskarja, med njimi nominacijo za najboljšega igralca. Mercuryja je odlično zaigral Rami Malek, ki je za vlogo že prejel zlati globus in bafto.