Quentin Tarantino o svojem imenu: zvenelo je kot kul ime

"V tistem času niti nisem veliko vedel o imenu Tarantino. Jaz sem bil Zastoupil," je dejal Marcu Maronu, ko je gostoval v njegovem podcastu WTF. "To je bilo moje ime in vsi so me poznali pod njim. To je bilo moje prvo ime, ki sem se ga naučil napisati," je dejal Tarantino.

"Nikoli nisem poznal svojega biološkega očeta. Ko sem prevzel njegov priimek, sem imel nekje 18 ali 19 let, zanj pa sem se odločil izključno zato, ker je zvenel kul in je bil italijanski. Quentin Tarantino je zvenelo kot kul ime. Moja odločitev ni imela nič z njim ali z družino," je še priznal zvezdnik.