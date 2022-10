Quentin Tarantino zanikal Kanyejeve trditve, da mu je ukradel idejo za film

"Ni res, da se je Kanye West spomnil ideje za film Django, kar je povedal meni, jaz pa sem se odzval z besedami 'Hej, to je res dobra ideja. Ukradel mu jo bom in jo uporabil za svoj film Django brez okov'. No, to se ni nikoli zgodilo," je bil sarkastičen Tarantino. "Idejo sem imel že nekaj časa, preden sem spoznal Kanyeja," je še povedal in nadaljeval, da je West želel posneti filmsko verzijo njegovega albuma The College Dropout , za kar pa si je želel več režiserjev, ki bi naredili posnetke različnih pesmi.

"Res je imel idejo za videospot in zdi se mi, da je res bila za pesem Gold Digger, v kateri bi on zaigral sužnja," se je spominjal Tarantino in nadaljeval: "Celotna zadeva je imela suženjsko tematiko, on bi zaigral sužnja in pel pesem. Bilo je zelo smešno. Res je bila zelo zelo smešna ideja." Kakor koli že, tematika sužnja se na koncu v raperjevem videu ni pojavila, namesto tega se pojavijo plešoča dekleta.

"Mišljeno je bilo kot ironija, pri snemanju pa ne bi imeli omejenih sredstev. On bi nastopil v vlogi sužnja, oblečen v razcapana oblačila in počel vse sam. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da projekta niso izpeljali. Kljub temu si želim, da bi mu uspelo takrat. Zvenelo je kot res super ideja. Mislim, da je ves čas imel to v mislih," je temo zaključil Tarantino.