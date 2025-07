Rachel Zegler med znamenitim muzikalom zapustila oder in zapela mimoidočim

Pri novi uprizoritvi znamenitega muzikala Evita so se ustvarjalci odločili za drzno potezo. Pred najpomembnejšo točko predstave - skladbo Don't cry for me Argentina - Rachel Zegler namreč zapusti oder West Enda in se odpravi na balkon, ki gleda na ulico. Odzivi na potezo so mešani. Medtem ko so eni navdušeni, da so približali gledališče tistim, ki si dragih kart ne morejo privoščiti, pa so nekateri gledalci bili besni. "Oprostite, ali pravite, da sem plačal 350 funtov za dve vstopnici, ona pa najpomembnejšo pesem odpoje zunaj za ljudi, ki niso plačali?" pa je bilo slišati na drugi strani.