Rami Malek bo v novem Bondu zaigral osrednjega zlikovca

25. film iz britanske vohunske franšize James Bond so spremljale težave in zamude vse od začetka. Po prvotnih predvidevanjih naj bi bil v kinih na ogled jeseni lani, a so ga prestavili. Zdaj je napovedan za 8. aprila 2020.

Ustvarjalci so najeli Scotta Z. Burnsa, da je predelal izvirni scenarij Neala Purvisa in Roberta Wadea. Na zahtevo igralcaDaniela Craiga, da bi ga poživili, pa so angažirali še britansko igralko in režiserko Phoebe Waller-Bridge.

Režiserja Dannyja Boylea, ki je sodelovanje odpovedal zaradi "ustvarjalnih razlik", je septembra lani zamenjal Cary Joji Fukunaga. V najavi na Twitterju so tako javili, da bodo film posneli v Italiji, na Jamajki, Norveškem, in Veliki Britaniji.

V zasedbo pa se bodo poleg Craiga vrnili igralci, ko so Ralph Fiennes, ki ga je bilo mogoče videti v filmu Skyfall,Lea Seydoux, ki je nastopila v Spectre, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris in Jeffrey Wright.

Nova imena pa so Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik in Lashana Lynch. Seevda brez glavnega zlikovca ne gre, tokrat ga bo zaigral igralec Rami Malek, ki je svet navdušil z vlogoFreddieja Mercuryja v filmu Bohemian Rhapsody.Igralec je v posnetku napovedal, da bo poskrbel za to, da Jamesu Bondu v novem filmu ne bo šlo vse po načrtih.