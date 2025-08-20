Ray Winstone na SFF: Od koder prihajam, se nikoli ne predamo

Na 31. Sarajevskem filmskem festivalu je britanski igralski veteran Ray Winstone ob prejemu nagrade Častno srce Sarajeva vodil masterclass, kjer je občinstvu razkril številne zanimive podrobnosti iz svoje bogate kariere, polne preobratov, uspehov in nepozabnih vlog.

Ray Winstone, ki ga filmski ljubitelji poznajo kot karizmatičnega in pogosto neukročeno surovega igralca, je svojo pot začel v povsem drugačnih okoliščinah – kot mlad boksar iz vzhodnega Londona. Pot do filma ni bila preprosta. Prvič se je soočil z zavrnitvijo, ko mu ni uspelo opraviti sprejemnega izpita na igralsko akademijo. "Za avdicijo sem moral odigrati odlomek Shakespeara, ki ga takrat nisem zares razumel. Zato sem ga interpretiral po svoje. Dobil sem eno točko za igro in nič za domišljijo. Nič!" se je pošalil igralec. A namesto da bi obupal, je iz tega potegnil lekcijo: "Zavrnitev je del igralskega življenja. Če te ne sprejmejo, greš naprej. Od koder prihajam, se nikoli ne predamo."

Ray Winstone na SFF FOTO: Sašo Adamič icon-expand

Preboj mu je prinesel film Scum (1979) režiserja Alana Clarka, ki ga sam označuje za svojo pravo igralsko šolo. Od tam je sledila vrsta vlog, ki so utrdile njegov status posebne igralske osebnosti. V 90. letih je navdušil v filmih, kot sta Nil by Mouth in The War Zone, svetovno prepoznavnost pa je dosegel leta 2000 z vlogo upokojenega kriminalca v filmu Jonathana Glazerja Sexy Beast. "To je film, na katerega sem izjemno ponosen. Vse je bilo na svojem mestu – scenarij, režija, igra. Pravzaprav je bil scenarij napisan kot sodobni Shakespeare," se spominja Winstone. Pečat je pustil tudi v Scorsesejevem The Departed (2006). Sprva mu je režiser ponudil vlogo policista, a Winstone je menil, da temu tipu lika ne ustreza. Predlagal je, da bi ustvarili novega lika – mafijskega izvrševalca, ki bo ob Jacku Nicholsonu razširil zgodbo o kriminalnem podzemlju. Scorseseju je bil predlog všeč, tako da je lik zaživel, na platnu pa je ostala celo Winstoneova lastna rjava usnjena jakna, ki jo je imel oblečeno na sestanku z režiserjem.

Ray Winstone na SFF FOTO: Sašo Adamič icon-expand

Zanimivo je, da igralec kot najdragocenejši nasvet navaja besede svoje žene Elaine. Ko je moral v filmu zaigrati pevca, pa sam ni imel glasbenega znanja, mu je preprosto rekla: "Nisi pevec, si igralec. Torej igraj." Po njegovem mnenju je bila to najboljša lekcija v karieri.

"Izginja celoten spekter filma"

Na Masterclassu v Sarajevu je Winstone spregovoril tudi o današnji filmski industriji. Po njegovem mnenju kakovostni, avtorski filmi postajajo redkost, saj prevladuje logika prodaje vstopnic in globalnih franšiz. "Vsi radi pogledamo Marvelove filme, so zabavni. A ob tem izginja celoten spekter filma," opozarja igralec, ki obžaluje tudi vse večji vpliv družbenih omrežij na igralske kariere. Kljub temu Winstone ostaja aktiven in zvest filmskemu svetu. V prihodnje ga bomo lahko videli v več novih projektih, med drugim v seriji Guya Ritchieja The Gentlemen. Njegova filozofija ostaja preprosta: ne glede na uspehe ali neuspehe, igralec mora vedno naprej. "Včasih sprejmeš vlogo samo zato, da plačaš najemnino. Včasih pričakuješ veliko, pa dobiš nekaj povsem drugega. To je narava igre. To je narava igranja."