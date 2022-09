Razbijalka sistema: film, ki je v Nemčji postal nepričakovana uspešnica

"Med pisanjem scenarija sem resnično mislila, da ne bo mogoče najti igralke, ki bi lahko igrala to vlogo. Potem sem mislila, da tudi če jo najdem, bo težko prepričati njene starše, da bi njihova deklica sodelovala pri takšnem filmu," je za Screen Daily povedala režiserka Nora Fingscheidt , ki je na snemanju filma zaradi talenta male Helene Zengel ostala brez besed. "Izjemna je. Ne vem, kako je lahko igrala tako dobro. Morda je navdih črpala iz kakšne svoje življenjske izkušnje. Morda si je zadevo tako dobro predstavljala. Morda pa je to samo njen izjemni talent. Helena ima sposobnost igrati še tako naporne scene, se po snemanju sprostiti kot razigrani otrok, ki teka po prizorišču snemanja, in potem se čez nekaj minut spet lahko prelevi v Benni. Neverjetna je."

Zgodba filma Razbijalka sistema

Benni je prav posebna deklica. Z nebrzdano energijo, s katero kot za šalo ustrahuje svoje vrstnice, je obsojena na svojevrstno osamitev. Mama je ne more obvladovati, zato jo preda socialni službi. Socialne službe ne vedo točno, kaj z njo narediti, saj se je otepajo vse vzgojno-varstvene ustanove. Zdi se, da jo lahko obvladuje le Michael, ki že leta uspešno izvaja programe za prilagajanje problematičnih najstnikov. Za nekaj dni, ki jih z njim preživi v osamljeni koči sredi gozda, se zdi, da je Benni pripravljena na uspešno socializacijo, a ponovna vrnitev v civilizacijo in nezadržna otroška želja po materini bližini jo ponovno pahneta v začarani krog, iz katerega ni izhoda. Film, ki tako kot njegova junakinja prekipeva od čustev in energije, je režiserki prinesel srebrnega medveda na Berlinalu in postal nepričakovana uspešnica v Nemčiji.

Peter Bradshaw, filmski kritik, ki piše za The Guardian, je po ogledu filma povedal: "To je potovanje, ki vključuje mejno neprimerno intimnost s tem intenzivnim otrokom – tveganje, na katerega nič hudega sluteči Mich ni niti pomislil. In ves čas so vložki višji in morala nižja. Obstajajo časi, ko Zengel nastopa z drugimi otroki, še posebej z mlajšimi otroki, ko ob gledanju filma dobite nenavaden občutek, da to ni igranje – to se dejansko dogaja."