Razkrit še delček zasedbe biografskega filma o princesi Diani

Olga Hellsing je po pisanju portala Deadline sveže ime v svetu filma, sicer pa gre za v Berlinu živečo nemško manekenko in igralko, ki tekoče govori angleško. Vlogo Dianinega očeta Johna , veterana druge svetovne vojne, ki je bil blizu britanski kraljevi družini, pa je prevzel britansko-nemški igralec Thomas Douglas , ki je znan predvsem po vlogah v nemških produkcijah.

Novi biografski film se osredotoča na božični vikend, ki ga je princesa Diana preživela z britansko kraljevo družino in med katerim se je odločila, da bo končala zakon s princem Charlesom .

Sarah Ferguson je v svoji avtobiografiji zapisala, da sta leta 1991, torej leto preden sta se obe ločili, skupaj premišljevali o dotlej neizrečeni ideji, da mora vsaj ena od njiju zapustiti britansko kraljevo družino. "Telefonske žice so pregorevale v noč, zaradi skrivnosti in šal, ki jih nihče drug ne bi razumel," je razkrila vojvodinja Yorška.

Deadlineje poročal tudi, da princa Charlesa igra Jack Farthing, v filmu, ki ga režiraPablo Larrain, pa bodo nastopili tudi Timothy Spall, Sally Hawkins inSean Harris, ni pa še znano, v katerih vlogah. Portal še navaja, da so film začeli snemati v Nemčiji, saj ima tudi nemške koproducente, nedavno pa so produkcijo preselili v Veliko Britanijo.