Znana zadnja vloga Naye Rivere: Catwoman v animiranem Batmanu

Naya Rivera , ki se je gledalcem prikupila v televizijski seriji Glee , kjer je upodobila Santano Lopez, je pred smrtjo glas posodila Selini Kyle, ki se pojavi v animiranem filmu Batman: The Long Halloween, Part One . Prva upodobitev filma, ki je razdeljen na dva dela, bo gledalcem na voljo že čez nekaj mesecev.

Rivera je umrla julija lani, po tem, ko so jo dlje časa iskali na področju jezera Piru v okrožju Ventura. Njeno truplo so našli po petih dneh, vzrok smrti je bila utopitev. Igralka, ki je bila takrat stara 33 let, se je na izlet odpravila s sinom, ki so ga našli samega v čolnu.

Nekdanja zvezdnica serije Glee je svojo kariero začela na televiziji, ko je bila stara štiri leta. Njena prva vloga je bila tista v situacijski komedijiThe Royal Family, katere izvršni producent je bil Eddie Murphy. Po tem se je pojavila v številnih serijah, preden se je pojavila v priljubljeni glasbeni nadaljevanki.