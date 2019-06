Razkrito: oskarjevka sodelovala pri eksplicitnih prizorih Kubrickovega filma

Pisec Bilge Ebiri se je za spletno stran Vulture razpisal o snemanju prav teh prizorov, o katerih so se razgovorili asistent režiserja Brian Cook , koreografinja Yolande Snaith , skladateljica Jocelyn Pook , eno največjih razkritij pa je povedal Kubrickov asistent Leon Vitali , ki se ga morda kdo spominja kot Lorda Bullingdona v filmuBarry Lyndon.Kot je zatrdil, ima v omenjenih prizorih svojo vlogo tudi Cate Blanchett , in sicer kot glas skrivnostne ženske, ki jo igra Abigail Good .

"Bila je Cate Blanchett! Hoteli smo nekaj toplega in čutnega, kar bi lahko bilo del rituala. Stanley je hotel najti glas in se strinjal, da je to kvaliteta, ki jo potrebujemo. Ko je umrl, smo iskali nekoga in prav Tom in Nicole sta predlagala Cate. Zato je prišla v studio Pinewood in posnela svoje vrstice," je povedal Vitali.

Blanchettova je bila takrat zvezda v vzponu, saj je pred tem posnela film Oskar in Lucinda (1997), nato pa je zablestela kraljevsko dramo Elizabeth (1998), za kar je prejela prvo oskarjevsko nominacijo.