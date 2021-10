Razkrivamo datum druge sezone priljubljene serije Ja, Chef!

Če smo na začetku 1. sezone serije Ja, Chef! mislili, da je chef Bohinc namazan z vsemi "žavbami" ter da je mariniran v loncu potegavščin in kaviarja, je danes jasno, da v tem olimpijskem bazenu lumparij ne plava sam. Z njim se med žavbami in zvijačami namakata tudi DJ-ja mesnih in ribjih uspešnic, Tomi in Zdravc. Mojstra potegavščin, ki imata za ušesi skoraj več kot v ponvi.

A potegavščine niso nič vredne, če z njimi nikogar ne potegneš za nos, vajenec Luka pa ima nos do tal. Pa ne samo on. Celotna ekipa restavracije Chateau de Philippe se vsak dan spopada z muhami chefa, sodelavcev in gostov.

Zna pa chef Bohinc tudi presenetiti. Svetovati. Sicer tu in tam vse zastavi in zakocka, ima zverinskega mačka in zažgane brbončice, a ko zvečer pospravijo vse krožnike in zloščijo štedilnike, je vse v redu. Kaj v redu, Chateau de Philippe ima sijajne ocene, gostje so skoraj vedno zadovoljni, večina jih celo preživi. Preživela je tudi slavna bela gos, ki so jo lovili po jedilnici. Da o postrvih v banji ne izgubljamo besed.

Prva sezona izjemno priljubljene serije Ja, Chef! je do danes dosegla več kot 1.000.000 ogledov, saj si jo je ogledalo skoraj 80 % uporabnikov storitve VOYO. Ste eni od tistih, ki si je še niso ogledali? Če pogledate en del na dan, boste ravno ujeli premiero nove sezone. Ampak če kaj vemo, jo boste pogledali v dveh dneh ... Največ treh. Zato ne omahujte in kliknite na VOYO.