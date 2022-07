Razočarana Gordana: Takšnega moškega ne privoščim nobeni ženski

Ivo je svoje dame želel preizkusiti med delom na polju. Gordano je zanimalo, če je pred tem preveril, ali so tam modrasi. Ker tega ni storil, je napovedala, da bo samo gledala in navijala. Nato je še izvedela, da v bližini ni vode, ona pa je alergična na umazane suhe roke, a je nato le poprijela za motiko. Pred delom je vsaka dama popila malce žganja, nato je kmet sedel na stolček, one pa so morale zavihati rokave. Gordana: " Takšnega moškega ne privoščim nobeni ženski ... To je najhujša izkušnja na tem mojem izletu. " Ivo pa je vztrajal, da je Gordana vzvišena in še vedno ne razume njegovega humorja.

Milanova kandidatka Renata je vstala prva in skupaj sta popila kavo ter pojedla zajtrk. Ruža se je pritoževala, češ da bi morala njo in Mirjano poklicati na kavo, a je sklepela, da je Renata preprosto izkoristila priložnost za osvajanje. Mirjana je pred zajtrkom brskala po kmetovih omarah, našla je njegovo jopico in jo oblekla. Mirjana: " Kot bi me Milan grel s svojimi velikimi šapami. " Ko so šli izpustit kokoši, pa sta se Ruža in Renata začeli prepirati. Renata je namreč imela občutek, da se Ruža vse čas spravlja nanjo. Renata: " Grenila ti bom življenje, kolikor ga boš ti meni. " Ruža se je smejala, Mirjana pa je obe poslala v kokošnjak.

Samanta je še naprej kritizirala Tomislava, ki se ji zdi pretirano namrgoden. Stela ga je branila, češ da se rad druži in šali, a je včasih malo utrujen. Samanta: "To samo ti lahko prenašaš." Stela: "Če je moški dober in nežen do mene, lahko prenesem vse njegove napake." Zvečer so organizirali rojstnodnevno zabavo za Antonijo, a je kmet imel velike težave z žarom. Kandidatke so se zato med drugim kratkočasile z igro steklenica resnice. Med njo je Stela izjavila, da je zaljubljena, nato pa Tomislavu potrdila: "Ljubim te." Bolj zanimivo je postalo, ko so se jim pridružili Tomislavovi prijatelji, a zabava kljub temu ni bila dovolj zanimiva za Samanto.

Krunoslav je svojim kandidatkam razkazal posestvo. Kar nekaj časa so se zadržale ob zajcih in jim dajale imena. Gordana je po kmetu poimenovala zajčka, ki je vztrajno bežal od nje. Primerjala ga je tudi s petelinom, ki pa za razliko od njega ne brani svojih deklet, temveč ves čas beži od njih. Kasneje se je Gordana javila, da bo pripravila kosilo, Krunoslav in drugi kandidatki pa so kuharico medtem imeli v zobeh, češ da želi biti glavna.