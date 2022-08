Razočarani Krunoslav je dal obljubo, ki jo je v hipu obžaloval

Ivo je potožil, da je zaradi gostovanja svojih treh dam ostal brez prebite pare, nato pa napovedal, da je bilo dogajanje na njegovi domačiji spodobno. Voditeljica Anita je po ogledu ocenila, da je bilo " več kot vznemirljivo ". Zanimalo pa jo je, ali se Kata in Branka še vedno borita zanj. Kata je pritrdila in dodala, da si lahko Ivo brez težav premisli, Branka pa je razkrila, da je med pogovorom z Ivom izvedela za nekakšna čustva', zaradi česar je povsem zmedena. Kata je nato želela izvedeti, zakaj je ves čas klicala, ko sta bila z Ivom na romantičnem potovanju. Branki ni bilo zaradi tega prav nič nerodno, povedala je, da so jo vodila čustva. Kata: " Ne govori o čustvih. Kakšna neumnost. Ne gre za čustva, za laži gre. " Omenila je tudi njene žgečkljive fotografije, ki jih je pošiljala Ivu. Kmet pa se je spraševal, zakaj ne more imeti obeh dam. Na izrecno Anitino vprašanje, katera je tista prava, pa je le odgovoril: " To je zagotovo Kata. Od prvega dne. " S tem si je prislužil objem izbranke, Branka pa je povedala: " Naj jima uspe in naj se borita za sebe. "

Krunoslav si je, ko je bil na vrsti sam, želel pobegniti, saj mu je bilo nerodno. Krunoslav: "Kakšni bomo videti, kakšne bedarije bomo počeli." Po ogledu posnetkov z njegove kmetije je Irena prišla do zaključka, da je res čebelica, saj je letal od nje do Ines in nazaj. Ines je bila mnenja, da Krunoslav ne išče partnerice, temveč zabavljačko', s čimer se on ni strinjal. Povedal je, da potrebuje žensko za skupno življenje, vse ostalo pa lahko dobi za denar. Ines pa se je jezila naprej, češ da govori eno, misli drugo, dela pa tretje. Dodala je, da naj sname masko, če je takšen frajer. On pa ni razumel, o kakšni maski je govora. Ines je še povedala, da mu je hvaležna, ker je prišla do finala, v nasprotnem primeru bi v oddajo prišla še 70-krat. Krunoslav se je na koncu počutil izigranega: "Nobena noče biti z mano." Nakar je Irena izjavila, da mu lahko Gordana nudi ljubezen, poleg tega sta jima všeč iste stvari, sta kot dvojčka in se razumeta. Gordana je tuhtala, da je naredila napako, ko mu ni izkazovala čustev, saj je ni mogel bolje spoznati. Zdelo se ji je, da tudi on nekaj čuti do nje. Na Anitino prigovarjanje pa je Krunoslav obljubil, da ji bo dal priložnost, a je bilo videti, da je to tudi takoj obžaloval. Krunoslav: "Kaj naj bi? Nisem imel izbire."