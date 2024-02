Razočaranje: Matthew Perry ni bil omenjen na podelitvi nagrad bafta

Včeraj so bile vse oči uprte v nominirance za nagrado bafta in ostale povabljence, ki so se sprehodili po rdeči preprogi enega izmed najbolj odmevnih in glamuroznih dogodkov v Londonu, na katerem je britanska filmska akademija nagradila najboljše filmske dosežke preteklega leta. Po podelitvi nagrad so mnogi slavili, sledila je zabava, na družbenih omrežjih pa se je vsul plaz presenečenih in razočaranih komentarjev zaradi odsotnosti pokojnega Matthewa Perryja iz segmenta In memoriam, s katerim se vsako leto poklonijo tistim, ki jih ni več med nami, a so pustili na filmskem parketu trdovraten pečat.

Akademija je po podelitvi nagrad pojasnila, da je pevka Hannah Waddingham izvedla pesem Cyndi Lauper Time After Time, s katerim so se spomnili vseh "tistih v filmski industriji, ki so v preteklih 12 mesecih na žalost umrli". Pokojni igralec iz serije Prijatelji je umrl 28. oktobra lansko leto zaradi akutnih učinkov ketamina in drugih dejavnikov, star je bil 54 let. Uporabniki družbenih omrežij so se zgrnili na X (nekdanji Twitter) in izrazili nezadovoljstvo, nejevero in razočaranje, da kljub igralčevemu obsežnemu filmskemu opusu, njegovo ime v ganljivem trenutku med izvedbo pesmi Time After Time ni bilo niti omenjeno. "Glas Hannah Waddingham je tako lep. Škoda, da je BAFTA Matthewa Perryja izpustila s seznama", "BAFTA, nocoj ste pozabili omeniti velikega Matthewa Perryja, to je bilo zelo slabo", "Niti omembe Matthewa Perryja?! Zdi se malce nespoštljivo. Je mogoče, da so pozabili?". To je le nekaj komentarjev, ki so jih uporabniki naslovili na akademijo.