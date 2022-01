Rebel Wilson bo voditeljica na podelitvi nagrad BAFTA 2022

Britanska filmska akademija je sporočila, da bo voditeljica na podelitvi filmskih nagrad BAFTA 2002 igralka Rebel Wilson. Avstralska igralka, ki je zaigrala v filmih Prava nota in Dekliščina, bo prireditev povezovala 13. marca, potekala pa bo v londonski koncertni dvorani Royal Albert Hall, so še sporočili. V svoji izjavi za javnost se je v svojem humorističnem slogu dotaknila princa Andrewa in njegovega 'nenavadnega zdravstvenega stanja, da se ne poti' in se pošalila na račun izgube telesne teže.

Rebel Wilson bo voditeljica podelitve britanskih filmskih nagrad BAFTA 2022, je sporočila britanska filmska akademija. Čeprav so podelitve in prireditve ostalih nagrad zaenkrat pod vprašajem, pa bodo nagrade BAFTA podelili 13. marca na prireditvi v londonskem Royal Albert Hallu. Zvezdnica je v izjavi za javnost sporočila, da je počaščena, da ji bo pripadla ta čast, v svojem humorističnem slogu pa se je dotaknila aktualnih dogodkov. icon-expand Rebel Wilson FOTO: Instagram "Zelo sem počaščena, da bom marca gostila podelitev filmskih nagrad, ki jih podeljuje britanska filmska akademija, kjer covid-19 več ne bo obstajal, saj bo do takrat že prepovedan. Tako zabavno bo! Nočem preveč pritiskati na to – vem, da ne bom smešna, ker nisem več debela. Sicer pa se zaradi treme ne bom potila, ker imam posebno zdravstveno stanje, zaradi katerega se ne morem potiti ... ali užaliti ljudi, ker imam čudovit avstralski naglas," je zapisala na Instagramu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "V bistvu bom tam zgolj zato, da se bom družila z Judi Dench, skupaj pa se bova skušali povezati z Danielom Craigom. Ta podelitev bo hkrati obletnica nekaterih pomembnih britanskih filmskih franšiz, kot je Harry Potter, a ne takih, kot so Mačke. Vsem bo všeč, v to sem prepričana! Se vidimo marca!" je navdušena 41-letnica. PREBERI ŠE Rebel Wilson pri hujšanju ni imela podpore svoje ekipe Amanda Berry, izvršna direktorica združenja BAFTA, je dejala: "Rebel je navdušila na kar nekaj prejšnjih podelitvah, zato smo zelo navdušeni, da bo prinesla svojo neverjetno karizmo in humor na ta oder, kjer bomo počastili najboljše v filmu." PREBERI ŠE Prihodnje leto bodo bafte in oskarje podeljevali marca Lansko slovesnost sta povezovala radijska voditelja Edith Bowman in Dermot O'Leary, potekala je brez občinstva. Pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi priporočili zdravstvene stroke bo potekala tokratna podelitev, še ni znano. Združenje je pred kratkim sporočilo nominirance, med katerimi sta največ nominacij, kar po 15 vsaka, prejela filma Belfast režiserja Kennetha Branagha in Zgodba z zahodne strani, ki jo je režiral Steven Spielberg. Na isti večer bo v Los Angelesu potekala še podelitev nagrad po izboru filmskih kritikov Critics Choice Awards, ki je bila prestavljena.