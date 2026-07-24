Rebel Wilson po grenkem sporu zmagala v tožbi zaradi obrekovanja

Avstralska igralka Rebel Wilson je dosegla pomembno pravno zmago. Sodišče v Sydneyju je zavrnilo tožbo, ki jo je proti njej vložila igralka Charlotte MacInnes, soigralka iz Wilsoninega režijskega prvenca The Deb. MacInnesova je trdila, da jo je Wilson z objavami na družbenih omrežjih očrnila, vendar je sodišče odločilo, da njene objave niso predstavljale obrekovanja.

Charlotte MacInnes FOTO: Instagram

Spor se je začel po tem, ko je Wilson leta 2024 in 2025 na Instagramu objavila zapise, v katerih je namigovala, da je MacInnesova spremenila svojo zgodbo glede domnevne neprijetne izkušnje s producentko Amand Ghost. MacInnesova je trdila, da so objave škodovale njenemu ugledu in karieri, Wilsonova pa je očitke zavrnila. Sodnica Elizabeth Raper je presodila, da MacInnesova ni dokazala, da bi objave povzročile resno škodo njenemu ugledu. Tožbo je zato zavrnila, MacInnesova pa mora po odločitvi sodišča poravnati tudi pravne stroške Wilsonove.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Rebel Wilson in Aroma Agruma. Profimedia

Rebel Wilson in žena Ramona Agruma. Rebel Wilson

Rebel Wilson Profimedia

Rebel Wilson Profimedia

Rebel Wilson Profimedia









Spor iz zakulisja filma The Deb

V središču spora je film The Deb, glasbena komedija, s katero je Rebel Wilson prvič sedla na režijski stolček. Charlotte MacInnes je v filmu odigrala eno glavnih vlog, vendar je projekt spremljalo več pravnih zapletov. Wilsonova je med drugim javno trdila, da je bila pri produkciji filma deležna neprimernega ravnanja in sporov s producenti, medtem ko so drugi vpleteni njene navedbe zanikali. Ločen pravni spor med Wilsonovo in producenti filma še vedno poteka.